Погода в Украине 17 января - ожидается усиление морозов

Люди возле моря. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине в пятницу, 17 января, ожидается облачная погода с прояснениями. Столбики термометров в течение дня будут колебаться в пределах -1...+4 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Погода в Украине 17 января

Завтра синоптики прогнозируют облачный день с прояснениями: по всей территории, кроме запада и юго-запада — небольшой дождь и мокрый снег.

На дорогах всех областей, кроме юга, местами будет гололедица. В то же время в большинстве западных — ночью и утром местами ожидается туман.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток составит -1...+4 °С. Ночью на Закарпатье и в Карпатах -7...-4 °С, днем на Прикарпатье, Одещине и в Крыму — +2...+7 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 17 января

В Киевской области будет облачно с прояснениями, а также пройдет небольшой дождь и мокрый снег.

На дорогах местами гололедица, ожидается северо-западный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение дня будет -1...+4 °С, а в Киеве - 0...+2 °С.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что на Украину надвигается непогода. Завтра сильный ветер ожидается в нескольких областях.

В частности, в Харькове прогнозируют снег и мороз в пятницу. Порывы ветра будут до 15-20 м/с.