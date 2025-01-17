Погода сьогодні 17 січня в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 17 січня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. В Україні, крім заходу та південного заходу, невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. У більшості західних областей уночі та вранці місцями туман.

Про це в четвер, 16 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 17 січня

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура протягом доби буде -1...+4 °С. Уночі на Закарпатті та в Карпатах -2...-7 °С. Удень на Прикарпатті, в Одеській області та у Криму +2...+7 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На Київщині буде хмарно із проясненнями. Невеликий дощ і сніг. На дорогах області подекуди буде ожеледиця. Швидкість північно-західного вітру становитиме 7–12 м/с. Температура повітря протягом доби становитиме -1...+4 °С. У Києві вночі та вдень буде 0...-2 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Карта напрямків вітру 17 січня 2025 року. Фото: Наталка Діденко/Facebook

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 17 січня найхолодніше вночі та на найтепліше вдень буде в південних областях України.

"Уночі холодний пояс температури повітря витягнеться від Закарпаття через Поділля, Чернівецьку область, через, зрозуміло, південну частину аж до Приазов'я, до південного сходу України. Тут очікується вночі 0...-4 °С", — прогнозує Діденко.

В інших областях України нічна температура триматиметься в межах 0 °С.

Удень на територіях, де було найбільш холодна ніч, стовпчики термометрів піднімуться до +1...+5 °С, а в решті регіонів — до 0...+3 °С.

На Лівобережжі очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. На Правобережжі без істотних опадів. Характерною особливістю дня стане сильний північно-західний вітер.

У Києві буде хмарно, однак без істотних опадів. Упродовж доби температура буде 0...+2 °С.

Нагадаємо, у Харкові 17 січня погода буде морозною та сніжною. Очікується сильний вітер, пориви якого сягатимуть 15–20 м/с.

Також ми повідомляли, що в південних областях України вночі 17 січня будуть найнижчі температурні показники, а вдень — найвищі. Щоправда, навіть на півдні повітря не прогріється більш ніж до +5...+7 °С.