Погода сегодня 17 января в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Люди идут по улице во время снега. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 17 января, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. В Украине, кроме запада и юго-запада, небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. В большинстве западных областей ночью и утром местами туман.

Об этом в четверг, 16 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 17 января

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура в течение суток будет -1...+4 °С. Ночью на Закарпатье и в Карпатах -2...-7 °С. Днем на Прикарпатье, в Одесской области и в Крыму +2...+7 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На Киевщине будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь и снег. На дорогах области местами будет гололедица. Скорость северо-западного ветра составит 7–12 м/с. Температура воздуха в течение суток составит -1...+4 °С. В Киеве ночью и днем будет 0...-2 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Карта направлений ветра 17 января 2025 года. Фото: Наталка Диденко/Facebook

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 17 января холоднее всего ночью и теплее всего днем будет в южных областях Украины.

"Ночью холодный пояс температуры воздуха вытянется от Закарпатья через Подолье, Черновицкую область, через, разумеется, южную часть вплоть до Приазовья, до юго-востока Украины. Здесь ожидается ночью 0...-4 °С", — прогнозирует Диденко.

В других областях Украины ночная температура будет держаться в пределах 0 °С.

Днем на территориях, где была наиболее холодная ночь, столбики термометров поднимутся до +1...+5 °С, а в остальных регионах — до 0...+3 °С.

На Левобережье ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. На Правобережье без существенных осадков. Характерной особенностью дня станет сильный северо-западный ветер.

В Киеве будет облачно, однако без существенных осадков. В течение суток температура будет 0...+2 °С.

Напомним, в Харькове 17 января погода будет морозной и снежной. Ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 15–20 м/с.

Также мы сообщали, что в южных областях Украины ночью 17 января будут самые низкие температурные показатели, а днем — самые высокие. Правда, даже на юге воздух не прогреется более чем до +5...+7 °С.