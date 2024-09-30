Прогноз погоды в Украине на 1 октября от синоптиков

Женщина гуляет под дождем. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Погода в Украине во вторник, 1 октября, будет дождливая и прохладная. Столбики термометров опустятся до -2 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз от Укргидрометцентра на 1 октября

В западных областях, а также в Житомирской, Винницкой, Одесской, Херсонской областях и Крыму ожидается преимущественно облачная погода с небольшими прояснениями и дождями. В других регионах страны будет переменная облачность, без осадков.

Ветер в основном северо-западный, а на Левобережье — восточный, со скоростью 7-12 м/с. В отдельных районах восточных областей, а также в Запорожской и Одесской областях возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Температурный режим в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью будет колебаться в пределах +3...+8 °С, а днем ожидается +8...+13 °С. На остальной территории ночью температура будет +9...+14 °С, а на юге даже достигнет +17 °С.

В течение дня воздух прогреется до +17...+22 °С, а в восточных областях максимальные показатели могут достигать +25 °С.

В высокогорье Карпат прогнозируют дожди и мокрый снег. Температура ночью будет варьироваться от +3 до -2 °С, а днем синоптики ожидают +4...+9 °С.

Прогноз погоды на 1 октября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко на 1 октября

Синоптик Наталья Диденко заявила, что 1 октября ожидается холодная ночь, когда температура опустится до +9...+13 °С. Самые низкие показатели зафиксируют в западных регионах, где столбики термометров могут снизиться до +4...+9 °С, а в Карпатах прогнозируют минусовую температуру.

Днем, в частности, в восточной части, на юге и большей части центральных областей, температура поднимется до +22...+26 °С. В северных областях будет наблюдаться значительная разница: в Житомирской области температура колеблется в пределах +14...+18 °С, в Киевской области — +18...+20 °С, в Черниговской области — около +22 °С, а в Сумской области термометры покажут до +24 °С.

Самые холодные будут западные области, где температура воздуха будет держаться на уровне +9...+13 °С. Синоптик также отметила, что на юге и востоке ветры останутся порывистыми, тогда как на остальной территории Украины будут постепенно утихать.

Диденко подчеркнула, что существенных осадков по стране не прогнозируется, поэтому погода обещает быть преимущественно сухой.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Прогноз от Игоря Кибальчича на 1 октября

Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в Украине ночью пройдут небольшие дожди на западе страны, но днем ситуация улучшится, и по всей территории обойдется без существенных осадков.

Ветер на Левобережье будет дуть с юго-востока со скоростью 7-12 м/с, однако в дневные часы отдельные порывы могут достигать 15-20 м/с. На Правобережье наблюдается северо-западный ветер с такой же скоростью, а в Одесской области на отдельных участках ветры будут порывистыми, до 15-20 м/с.

Температурный режим будет также варьироваться: в западных регионах ночью ожидается +3…+8 °С, а днем температура поднимется до +9…+14 °С. В Карпатах в течение суток термометры покажут 0…+5 °С. На остальной территории ночью будет теплее — +10…+16 °С, днем воздух прогреется до +20…+25 °С, а на юге и востоке возможны максимумы до +27 °С.

Карта порывов ветра. Фото: Метеопост

Напомним, в Карпатах 30 сентября выпал первый снег. Кроме того, синоптики прогнозируют на высокогорье минусовую температуру воздуха.

Ранее мы писали, что на протяжении всей недели, 30 сентября — 6 октября, ожидается достаточно теплая погода. Дожди возможны во второй половине недели, но они не охватят всю территорию.