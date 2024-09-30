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Синоптики спрогнозировали, в какие регионы завтра придут заморозки и дожди

30 сентября 2024 20:20
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на 1 октября от синоптиков
Женщина гуляет под дождем. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине во вторник, 1 октября, будет дождливая и прохладная. Столбики термометров опустятся до -2 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз от Укргидрометцентра на 1 октября

В западных областях, а также в Житомирской, Винницкой, Одесской, Херсонской областях и Крыму ожидается преимущественно облачная погода с небольшими прояснениями и дождями. В других регионах страны будет переменная облачность, без осадков.

Ветер в основном северо-западный, а на Левобережье — восточный, со скоростью 7-12 м/с. В отдельных районах восточных областей, а также в Запорожской и Одесской областях возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Температурный режим в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью будет колебаться в пределах +3...+8 °С, а днем ожидается +8...+13 °С. На остальной территории ночью температура будет +9...+14 °С, а на юге даже достигнет +17 °С.

В течение дня воздух прогреется до +17...+22 °С, а в восточных областях максимальные показатели могут достигать +25 °С.

В высокогорье Карпат прогнозируют дожди и мокрый снег. Температура ночью будет варьироваться от +3 до -2 °С, а днем синоптики ожидают +4...+9 °С.

Погода на 1 октября
Прогноз погоды на 1 октября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко на 1 октября

Синоптик Наталья Диденко заявила, что 1 октября ожидается холодная ночь, когда температура опустится до +9...+13 °С. Самые низкие показатели зафиксируют в западных регионах, где столбики термометров могут снизиться до +4...+9 °С, а в Карпатах прогнозируют минусовую температуру.

Днем, в частности, в восточной части, на юге и большей части центральных областей, температура поднимется до +22...+26 °С. В северных областях будет наблюдаться значительная разница: в Житомирской области температура колеблется в пределах +14...+18 °С, в Киевской области — +18...+20 °С, в Черниговской области — около +22 °С, а в Сумской области термометры покажут до +24 °С.

Самые холодные будут западные области, где температура воздуха будет держаться на уровне +9...+13 °С. Синоптик также отметила, что на юге и востоке ветры останутся порывистыми, тогда как на остальной территории Украины будут постепенно утихать.

Диденко подчеркнула, что существенных осадков по стране не прогнозируется, поэтому погода обещает быть преимущественно сухой.

Прогноз погоды в Украине 1 октября
Температурная карта. Фото: Метеопост

Прогноз от Игоря Кибальчича на 1 октября

Синоптик Игорь Кибальчич   заявил, что в Украине ночью пройдут небольшие дожди на западе страны, но днем ситуация улучшится, и по всей территории обойдется без существенных осадков.

Ветер на Левобережье будет дуть с юго-востока со скоростью 7-12 м/с, однако в дневные часы отдельные порывы могут достигать 15-20 м/с. На Правобережье наблюдается северо-западный ветер с такой же скоростью, а в Одесской области на отдельных участках ветры будут порывистыми, до 15-20 м/с.

Температурный режим будет также варьироваться: в западных регионах ночью ожидается +3…+8 °С, а днем температура поднимется до +9…+14 °С. В Карпатах в течение суток термометры покажут 0…+5 °С. На остальной территории ночью будет теплее — +10…+16 °С, днем воздух прогреется до +20…+25 °С, а на юге и востоке возможны максимумы до +27 °С.

Какая будет погода в Украине завтра
Карта порывов ветра. Фото: Метеопост

Напомним, в Карпатах 30 сентября выпал первый снег. Кроме того, синоптики прогнозируют на высокогорье минусовую температуру воздуха.

Ранее мы писали, что на протяжении всей недели, 30 сентября — 6 октября, ожидается достаточно теплая погода. Дожди возможны во второй половине недели, но они не охватят всю территорию.

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