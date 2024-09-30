Прогноз погоди на завтра 1 жовтня від синоптика Діденко

В Україну прийде похолодання — прогноз погоди від синоптика Діденко на завтра
У вівторок, 1 жовтня, погода в Україні буде коливатися залежно від регіонів. Вітер залишатиметься рвучким на півдні та сході, але опадів не прогнозується.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.
Погода в Україні 1 жовтня
За прогнозами Діденко, 1 жовтня в Україні буде холодна ніч +9...+13°С, в західних регіонах стовпчики термометрів знизяться до +4...+9°С. У Карпатах взагалі очікується мінусова температура.
Вдень у східній частині, на півдні та в більшості центральних областей буде +22...+26 °С.
У північних областях температура повітря різнитиметься: на Житомирщині +14...+18 °С, на Київщині +18...+20°С, на Чернігівщині близько +22 °С, на Сумщині показники підвищаться до +24°С.
Найхолодніше завтра буде на заході — температура повітря коливатиметься від +9...+13°С.
"Вітер рвучким ще залишиться на півдні та сході, на решті території України поступово вгомонятиметься", — написала синоптик.
Діденко зазначила, що істотних опадів на території країни не має бути.
Погода 1 жовтня у Києві
У Києві у вівторок буде сухо, вітер помірний.
Вночі показники температури становитимуть близько +10°С, вдень +18...+20°С.
Дощі у столиці імовірні 4, 5 та 6 жовтня.
Нагадаємо, у Карпатах 30 вересня випав перший сніг. Крім того, синоптики прогнозують на високогірʼї мінусову температуру повітря.
Раніше ми писали, що упродовж всього тижня, 30 вересня — 6 жовтня, очікується достатньо тепла погода. Дощі вірогідні у другій половині тижня, але вони не охоплять усю територію.
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