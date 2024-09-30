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В Україну прийде похолодання — прогноз погоди від синоптика Діденко на завтра

30 вересня 2024 13:58
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на завтра 1 жовтня від синоптика Діденко
Люди в осінньому парку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

У вівторок, 1 жовтня, погода в Україні буде коливатися залежно від регіонів. Вітер залишатиметься рвучким на півдні та сході, але опадів не прогнозується.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Погода в Україні 1 жовтня

За прогнозами Діденко, 1 жовтня в Україні буде холодна ніч +9...+13°С, в західних регіонах стовпчики термометрів знизяться до +4...+9°С. У Карпатах взагалі очікується мінусова температура.

Вдень у східній частині, на півдні та в більшості центральних областей буде +22...+26 °С.

У північних областях температура повітря різнитиметься: на Житомирщині +14...+18 °С, на Київщині +18...+20°С, на Чернігівщині близько +22 °С, на Сумщині показники підвищаться до +24°С.

Найхолодніше завтра буде на заході — температура повітря коливатиметься від +9...+13°С.

"Вітер рвучким ще залишиться на півдні та сході, на решті території України поступово вгомонятиметься", — написала синоптик.

Діденко зазначила, що істотних опадів на території країни не має бути.

Погода в Україні 1 жовтня
Температурна карта України 1 жовтня. Фото: скриншот

Погода 1 жовтня у Києві

У Києві у вівторок буде сухо, вітер помірний.

Вночі показники температури становитимуть близько +10°С, вдень +18...+20°С.

Дощі у столиці імовірні 4, 5 та 6 жовтня.

Погода 1 жовтня
Допис Діденко. Фото: скриншот
прогноз погоди 1 жовтня
Публікація Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Карпатах 30 вересня випав перший сніг. Крім того, синоптики прогнозують на високогірʼї мінусову температуру повітря.

Раніше ми писали, що упродовж всього тижня, 30 вересня — 6 жовтня, очікується достатньо тепла погода. Дощі вірогідні у другій половині тижня, але вони не охоплять усю територію. 

Україна Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні температура повітря

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