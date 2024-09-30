Прогноз погоды на завтра 1 октября от синоптика Диденко.

Люди в осеннем парке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Во вторник, 1 октября, погода в Украине будет колебаться в зависимости от регионов. Ветер будет оставаться порывистым на юге и востоке, но осадков не прогнозируется.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Погода в Украине 1 октября

По прогнозам Диденко, 1 октября в Украине будет холодная ночь +9...+13°С, в западных регионах столбики термометров снизятся до +4...+9°С. В Карпатах ожидается минусовая температура.

Днем в восточной части, на юге и большинстве центральных областей будет +22...+26 °С.

В северных областях температура воздуха будет различаться: в Житомирской области +14...+18°С, в Киевской области +18...+20°С, в Черниговской области около +22°С, в Сумской области показатели повысятся до +24°С.

Холоднее всего завтра будет на западе — температура воздуха будет колебаться от +9...+13°С.

"Ветер порывистым еще останется на юге и востоке, на остальной территории Украины будет постепенно угомониться", — написала синоптик.

Диденко отметила, что существенных осадков на территории страны не должно быть.

Температурная карта Украины 1 октября. Фото: скриншот

Погода 1 октября в Киеве

В Киеве во вторник будет сухо, ветер умеренный.

Ночью показатели температуры составят около +10°С, днем +18...+20°С.

Дожди в столице возможны 4, 5 и 6 октября.

Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Публикация Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Карпатах 30 сентября выпал первый снег. Кроме того, синоптики прогнозируют на высокогорье минусовую температуру воздуха.

Ранее мы писали, что в течение всей недели, 30 сентября — 6 октября, ожидается достаточно теплая погода. Дожди возможны во второй половине недели, но они не охватят всю территорию.