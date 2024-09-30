Прогноз погоди в Україні на 1 жовтня від синоптиків

Жінка гуляє під дощем. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Погода в Україні у вівторок, 1 жовтня, буде дощовою та прохолодною. Стовпчики термометрів опустяться до -2 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз від Укргідрометцентру на 1 жовтня

У західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій, Одеській, Херсонській областях та в Криму очікується переважно хмарна погода з незначними проясненнями та дощами. В інших регіонах країни буде спостерігатися мінлива хмарність, без опадів.

Вітер в основному північно-західний, а на Лівобережжі — східний, зі швидкістю 7-12 м/с. В окремих районах східних областей, а також у Запорізькій та Одеській областях можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температурний режим у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі коливатиметься в межах +3...+8 °С, а вдень очікується +8...+13 °С. На решті території вночі температура становитиме +9...+14 °С, а на півдні навіть досягне +17 °С.

Протягом дня повітря прогріється до +17...+22 °С, а у східних областях максимальні показники можуть досягати +25 °С.

У високогір’ї Карпат прогнозують дощі та мокрий сніг. Температура вночі варіюватиметься від +3 °С до -2 °С, а вдень синоптики очікують +4...+9 °С.

Прогноз погоди на 1 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко на 1 жовтня

Синоптик Наталка Діденко заявила, що 1 жовтня очікується холодна ніч, коли температура опуститься до +9...+13 °С. Найнижчі показники зафіксують у західних регіонах, де стовпчики термометрів можуть знизитися до +4...+9 °С, а в Карпатах прогнозують навіть мінусову температуру.

Удень, зокрема в східній частині, на півдні та більшій частині центральних областей, температура підніметься до +22...+26 °С. У північних областях спостерігатиметься значна різниця: на Житомирщині температура коливатиметься в межах +14...+18 °С, на Київщині — +18...+20 °С, на Чернігівщині — близько +22 °С, а на Сумщині термометри покажуть до +24 °С.

Найхолоднішими будуть західні області, де температура повітря триматиметься на рівні +9...+13 °С. Синоптик також зазначила, що на півдні та сході вітри залишаться рвучкими, тоді як на решті території України поступово втихатимуть.

Діденко підкреслила, що істотних опадів по країні не прогнозується, тож погода обіцяє бути переважно сухою.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Прогноз від Ігоря Кібальчича на 1 жовтня

Синоптик Ігор Кібальчич заявив, що в Україні вночі пройдуть невеликі дощі на заході країни, але вдень ситуація покращиться і по всій території обійдеться без істотних опадів.

Вітер на Лівобережжі дутиме з південного сходу зі швидкістю 7-12 м/с, проте в денний час окремі пориви можуть досягати 15-20 м/с. На Правобережжі спостерігатиметься північно-західний вітер із такою ж швидкістю, а в Одеській області на окремих ділянках вітри будуть поривчастими, до 15-20 м/с.

Температурний режим також варіюватиметься: в західних регіонах вночі очікується +3…+8 °С, а вдень температура підніметься до +9…+14 °С. У Карпатах протягом доби термометри покажуть 0…+5 °С. На решті території вночі буде тепліше — +10…+16 °С, вдень повітря прогріється до +20…+25 °С, а на півдні та сході можливі максимуми до +27 °С.

Карта поривів вітру. Фото: Метеопост

Нагадаємо, у Карпатах 30 вересня випав перший сніг. Крім того, синоптики прогнозують на високогірʼї мінусову температуру повітря.

Раніше ми писали, що упродовж всього тижня, 30 вересня — 6 жовтня, очікується достатньо тепла погода. Дощі вірогідні у другій половині тижня, але вони не охоплять усю територію.