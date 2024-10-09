Прогноз погоды в Украине на 10 октября от синоптиков

Люди гуляют по Киеву. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В среду, 10 октября, Украину ожидает переменная облачность. Существенных осадков не предполагается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 10 октября от Укргидрометцентра

В Крыму и Херсонской области днем возможны локальные кратковременные дожди с грозами. Ветер будет юго-восточным направлением со скоростью 5-10 м/с. В западных регионах порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается на уровне +7...+12 °C, в южных регионах — до +15 °C, а в восточной части страны — от +4 до +9 °C. Днем столбики термометров покажут +18...+23 °C, а в Карпатах температура будет несколько ниже — от +12 °C до +17 °C.

Карта погоды на 10 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 10 октября от Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 10 октября на территории Украины ожидается благоприятная погода — сухо и тепло. По прогнозам, осадки практически не предполагаются, за исключением Крыма и Херсонской области, где возможны грозы.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, страна будет находиться под влиянием комфортной воздушной массы, что создаст условия для отсутствия дождей почти по всей территории.

Температура воздуха будет днем колебаться в пределах +18...+24 °C, что обеспечит теплую атмосферу. В Киеве и области также обещают солнечную погоду без осадков с дневными показателями температуры до +20 °C.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Погода в Украине 10 октября от Игоря Кибальчича

Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в четверг, 10 октября, на большей части территории Украины будет сохраняться сухая погода, исключение будет составлять только Одесчина и Крым, где днем возможны локальные кратковременные грозовые дожди. Ветер будет преобладать с юго-востока, со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах +7…+13 °С, на южных территориях столбики термометров могут подняться до +16 °С. Днем ожидается комфортная осенняя погода с температурой +18...+23 °С.

Также по данным синоптиков, в октябре в Украине температура воздуха будет выше климатической нормы. В то же время месячное количество осадков будет соответствовать норме.

Ранее мы сообщали, что синоптик назвала дату, когда в Украину придет бабье лето. По ее словам, температура воздуха подскочит до +24 °C.