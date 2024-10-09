Прогноз погоди в Україні на 10 жовтня від синоптиків

Люди гуляють Києвом. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У середу, 10 жовтня, Україну очікує мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 10 жовтня від Укргідрометцентру

У Криму та на Херсонщині вдень можливі локальні короткочасні дощі з грозами. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. У західних регіонах пориви вітру можуть досягати 15-20 м/с.

Температура повітря вночі очікується на рівні +7...+12 °C, у південних регіонах — до +15 °C, а в східній частині країни — від +4 °C до +9 °C. Вдень стовпчики термометрів покажуть +18...+23 °C, а в Карпатах температура буде трохи нижчою — від +12 °C до +17 °C.

Карта погоди на 10 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 10 жовтня від Наталки Діденко

Синоптик Наталія Діденко зазначила, що 10 жовтня на території України очікується сприятлива погода — сухо й тепло. За прогнозами, опади практично не передбачаються, за винятком Криму та Херсонської області, де можливі окремі грози.

Як повідомила синоптикиня Наталія Діденко, країна перебуватиме під впливом комфортної повітряної маси, що створить умови для відсутності дощів майже по всій території.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +18...+24 °C, що забезпечить теплу атмосферу. У Києві та області також обіцяють сонячну погоду без опадів, із денними показниками температури до +20 °C.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Погода в Україні 10 жовтня від Ігоря Кібальчича

Синоптик Ігор Кібальчич заявив, що у четвер, 10 жовтня, на більшій частині території України зберігатиметься суха погода, виняток становитимуть лише Одещина та Крим, де вдень можливі локальні короткочасні грозові дощі. Вітер переважатиме з південного сходу, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах +7...+13 °С, на південних територіях стовпчики термометрів можуть піднятися до +16 °С. Вдень очікується комфортна осіння погода з температурою +18...+23 °С.

Також за даними синоптиків, цього жовтня в Україні температура повітря буде вищою за кліматичну норму. Водночас місячна кількість опадів відповідатиме нормі.

Раніше ми повідомляли, що синоптик назвала дату, коли в Україну прийде бабине літо. За її словами, температура повітря підскочить до +24 °C.