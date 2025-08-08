Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Синоптики предупреждают о дождях — где завтра ждать непогоды

Синоптики предупреждают о дождях — где завтра ждать непогоды

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 17:24
Прогноз погоды на завтра 9 августа - Укргидрометцентр предупредил о дождях
Мужчина с зонтом. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 9 августа, в Украине будет царить теплая и в основном сухая погода. Однако в некоторых городах страны возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра в пятницу, 8 августа.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на 9 августа

9 августа в Украине ожидается преимущественно сухая и теплая погода. По прогнозам синоптиков, небо будет с переменной облачностью, а осадки вероятны только в северных регионах — там ночью местами возможен кратковременный дождь с грозой.

Ветер будет преобладать северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с.

Температурные показатели порадуют летним теплом. Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +13...+18 °С, на побережье — +16...+21 °С. Днем воздух прогреется до +23...+28 °С, а на Закарпатье и в южных областях местами поднимется до +33 °С.

Прогноз погоди на 9 серпня
Прогноз погоды на 9 августа от Укргидрометцентра. Фото: facebook.com/UkrHMC

Напомним, Наталка Диденко рассказала украинцам, какой будет погода в регионах 9 августа.

А также метеозависимых предупреждают о мощной магнитной буре, которая накроет Землю.

погода Укргидрометцентр прогнозы прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации