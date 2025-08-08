Прогноз погоды на завтра 9 августа - Укргидрометцентр предупредил о дождях

Мужчина с зонтом. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 9 августа, в Украине будет царить теплая и в основном сухая погода. Однако в некоторых городах страны возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра в пятницу, 8 августа.

Прогноз погоды на 9 августа

9 августа в Украине ожидается преимущественно сухая и теплая погода. По прогнозам синоптиков, небо будет с переменной облачностью, а осадки вероятны только в северных регионах — там ночью местами возможен кратковременный дождь с грозой.

Ветер будет преобладать северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с.

Температурные показатели порадуют летним теплом. Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +13...+18 °С, на побережье — +16...+21 °С. Днем воздух прогреется до +23...+28 °С, а на Закарпатье и в южных областях местами поднимется до +33 °С.

Прогноз погоды на 9 августа от Укргидрометцентра.

Напомним, Наталка Диденко рассказала украинцам, какой будет погода в регионах 9 августа.

А также метеозависимых предупреждают о мощной магнитной буре, которая накроет Землю.