Погода в Україні на 9 серпня — чого очікувати

У суботу, 9 серпня, на більшості територій України очікується тепла погода. Однак вночі можливі дощі у низці регіонів країни.

Погода в Україні на 9 серпня

За прогнозами Діденко, масштабний антициклон на ім'я Ines визначатиме завтра і післязавтра суху погоду в більшості країн Європи, включно з Україною. Отже, 9 та 10 серпня в Україні скрізь світитиме сонце.

Однак все ж очікуються локальні дощі найближчої ночі — на Житомирщині, Чернігівщині, Київщині. А в неділю, 10 серпня, аж ввечері місцями в західних областях.

Температура повітря в Україні вночі коливатиметься в межах +14...+19 °C, на півдні до +20...+22 °C. А в денні години повсюди буде комфортно тепло, +25...+29 °C. У центральних областях подекуди до +30 °C, у південній частині ще спекотно, +30...+33 °C.

У Києві найближчої ночі та завтра вранці, 9 серпня, є ймовірність невеликого дощу. Повітря вночі в Києві буде свіжим, в межах +14...+16 °C. Але вдень у столиці очікується +25...+27 °C.

