Погода в Украине на 9 августа — чего ожидать

В субботу, 9 августа, на большинстве территорий Украины ожидается теплая погода. Однако ночью возможны дожди в ряде регионов страны.

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Погода в Украине на 9 августа

По прогнозам Диденко, масштабный антициклон, по имени Ines будет определять завтра и послезавтра сухую погоду в большинстве стран Европы, включая Украину. Итак, 9 и 10 августа в Украине везде будет светить солнце.

Однако все же ожидаются локальные дожди ближайшей ночью — на Житомирщине, Черниговщине, Киевщине. А в воскресенье, 10 августа, только вечером местами в западных областях.

Температура воздуха в Украине ночью будет колебаться в пределах +14...+19 °C, на юге до +20...+22 °C. А в дневные часы повсеместно будет комфортно тепло, +25...+29 °C. В центральных областях местами до +30 °C, в южной части еще жарко, +30...+33 °C.

В Киеве ближайшей ночью и завтра утром, 9 августа, есть вероятность небольшого дождя. Воздух ночью в Киеве будет свежим, в пределах +14...+16 °C. Но днем в столице ожидается +25...+27 °C.

