Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Головна Метео Синоптики попереджають про дощі — де завтра чекати негоди

Синоптики попереджають про дощі — де завтра чекати негоди

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 17:24
Прогноз погоди на завтра 9 серпня — Укргідрометцентр попередив про дощі
Чоловік із зонтом. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 9 серпня, в Україні пануватиме тепла та здебільшого суха погода. Однак в деяких містах країни можливі короткочасні дощі.

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру у п'ятницю, 8 серпня.

Читайте також:

Прогноз погоди на 9 серпня

9 серпня в Україні очікується переважно суха та тепла погода. За прогнозами синоптиків, небо буде з мінливою хмарністю, а опади ймовірні лише у північних регіонах — там вночі місцями можливий короткочасний дощ із грозою.

Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Температурні показники порадують літнім теплом. Уночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +13…+18 °С, на узбережжі — +16…+21 °С. Вдень повітря прогріється до +23…+28 °С, а на Закарпатті та в південних областях подекуди підніметься до +33 °С.

Прогноз погоди на 9 серпня
Прогноз погоди на 9 серпня від Укргідрометцентру. Фото: facebook.com/UkrHMC

Нагадаємо, Наталка Діденко розповіла українцям, якою буде погода в регіонах 9 серпня.

А також метеозалежних попереджають про потужну магнітну бурю, яка накриє Землю.

погода Укргідрометцентр прогнози прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
