Прогноз погоди на завтра 9 серпня — Укргідрометцентр попередив про дощі

Синоптики попереджають про дощі — де завтра чекати негоди
У суботу, 9 серпня, в Україні пануватиме тепла та здебільшого суха погода. Однак в деяких містах країни можливі короткочасні дощі.
Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру у п'ятницю, 8 серпня.
Прогноз погоди на 9 серпня
9 серпня в Україні очікується переважно суха та тепла погода. За прогнозами синоптиків, небо буде з мінливою хмарністю, а опади ймовірні лише у північних регіонах — там вночі місцями можливий короткочасний дощ із грозою.
Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.
Температурні показники порадують літнім теплом. Уночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +13…+18 °С, на узбережжі — +16…+21 °С. Вдень повітря прогріється до +23…+28 °С, а на Закарпатті та в південних областях подекуди підніметься до +33 °С.
