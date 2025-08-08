Відео
Головна Метео Чи чекати українцям тепло — прогноз погоди на сьогодні

Чи чекати українцям тепло — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 06:25
Погода сьогодні, 8 серпня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Люди гуляють у спеку. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоду на п'ятницю, 8 серпня, повідомили синоптики. В цей день антициклон зумовить погоду в Україні без опадів з мінливою хмарністю. Буде тепло.

Про це у четвер, 7 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 8 серпня

Чи чекати українцям тепло — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме північно-західний, на заході країни південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура в більшості областей очікується досить комфортною, на більшості території вночі було +9...+14 °С, вдень буде +22...+27 °С. Крім того, на півдні та південному сході країни спека теж трохи послабшає, тому там вночі +16...+21 °С, а в денні години +26...+31 °С.

Чи чекати українцям тепло — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва 8 серпня прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила +9...+14 °С, вдень очікується +22...+27 °С.

У Києві тим часом вночі +12...+14 °С, вдень +24...+26 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогоднішній антициклон зумовить скрізь в Україні суху сонячну погоду. Температура повітря буде безьлслдливтх змін. Протягом дня в більшості областей України +24...+29 °С, на півдні та південнос сході +29...+33 °С.

Водночас у Києві теж без опадів. Температура становитиме близько +25 °С. Проте, як зазначила Діденко, ночі вже багато де холоднуваті.

Нагадаємо, що в Одесі сьогодні, як і вчора буде спекотна погода, однак вітер прогнозують північний. Вода у морі не похолодшає та залишиться достатньо теплою для купання.

Також нещодавно ми писали, яку загалом погоду прогнозували синоптики на літо-2025.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
