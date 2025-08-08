Видео
Ждать ли украинцам тепло — прогноз погоды на сегодня

Ждать ли украинцам тепло — прогноз погоды на сегодня

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 06:25
Погода сегодня, 8 августа, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Люди гуляют в жару. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоду на пятницу, 8 августа, сообщили синоптики. В этот день антициклон обусловит погоду в Украине без осадков с переменной облачностью. Будет тепло. 

Об этом в четверг, 7 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 8 августа

Чи чекати українцям тепло — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть северо-западный, на западе страны юго-восточного направления со скоростью 5-10 м/с.

Температура в большинстве областей ожидается достаточно комфортной, на большинстве территории ночью было +9...+14 °С, днем будет +22...+27 °С. Кроме того, на юге и юго-востоке страны жара тоже немного ослабеет, поэтому там ночью +16...+21 °С, а в дневные часы +26...+31 °С.

Чи чекати українцям тепло — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева 8 августа прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью составила +9...+14 °С, днем ожидается +22...+27 °С.

В Киеве тем временем ночью +12...+14 °С, днем +24...+26 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодняшний антициклон обусловит везде в Украине сухую солнечную погоду. Температура воздуха будет безьлслдливтх изменений. В течение дня в большинстве областей Украины +24...+29 °С, на юге и юго-востоке +29...+33 °С.

В то же время в Киеве тоже без осадков. Температура составит около +25 °С. Однако, как отметила Диденко, ночи уже много где холодноватые.

Напомним, что в Одессе сегодня, как и вчера будет жаркая погода, однако ветер прогнозируют северный. Вода в море не похолодает и останется достаточно теплой для купания.

Также недавно мы писали, какую в целом погоду прогнозировали синоптики на лето-2025.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
