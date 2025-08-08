Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Насувається потужна магнітна буря — прогноз на сьогодні

Насувається потужна магнітна буря — прогноз на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 09:20
Магнітні бурі 8 серпня — чого очікувати
Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У п'ятницю, 8 серпня, очікується магнітна буря рівня G2. З огляду на це метеозалежним варто сьогодні уважніше стежити за самопочуттям.

Про це інформує Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 8 серпня

У п'ятницю, 8 серпня, на Землі очікується помірна магнітна буря рівня G2. 

Магнітна буря такої сили може бути причиною відключення радіозв'язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря такого рівня може вплинути на здоров'я метеозалежних людей і людей із серцево-судинними захворюваннями. Тому цього дня їм слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю. 

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулося 14 спалахів класу C та два спалахи класу М, найсильнішим з яких став спалах М2,2. 

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм. 

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до рівня сильного шторму. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху Х-класу. 

Сонячна активність на 8 серпня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 35%; 
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%; 
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • Кількість сонячних плям — 53.
Магнітні бурі
Дівчина погано себе почуває через магнітні бурі. Ілюстративне фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

  • вплив на серцево-судинну систему;
  • вплив на нервову систему;
  • вплив на сон;
  • зниження імунітету;
  • загострення хронічних захворювань;
  • підвищена втома, слабкість.

Нагадаємо, Новини.LIVE підготували розклад магнітних бур на серпень 2025 року.

Раніше астрономи виявили новий міжзоряний обʼєкт 3I/ATLAS. Його зафіксували на відстані, яка у 4,5 раза перевищує між Землею та Сонцем.

здоров'я магнітні бурі метеозалежність погане самопочуття настрій
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації