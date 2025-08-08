Магнітні бурі 8 серпня — чого очікувати

Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У п'ятницю, 8 серпня, очікується магнітна буря рівня G2. З огляду на це метеозалежним варто сьогодні уважніше стежити за самопочуттям.

Про це інформує Meteoprog.

Магнітні бурі 8 серпня

У п'ятницю, 8 серпня, на Землі очікується помірна магнітна буря рівня G2.

Магнітна буря такої сили може бути причиною відключення радіозв'язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря такого рівня може вплинути на здоров'я метеозалежних людей і людей із серцево-судинними захворюваннями. Тому цього дня їм слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулося 14 спалахів класу C та два спалахи класу М, найсильнішим з яких став спалах М2,2.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до рівня сильного шторму. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху Х-класу.

Сонячна активність на 8 серпня

Можливість малого геомагнітного шторму — 35%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 53.

Дівчина погано себе почуває через магнітні бурі. Ілюстративне фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

