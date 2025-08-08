Магнитные бури 8 августа — чего ожидать

Надвигается мощная магнитная буря — прогноз на сегодня
В пятницу, 8 августа, ожидается магнитная буря уровня G2. Учитывая это метеозависимым стоит сегодня внимательнее следить за самочувствием.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 8 августа
В пятницу, 8 августа, на Земле ожидается умеренная магнитная буря уровня G2.
Магнитная буря такой силы может быть причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря такого уровня может повлиять на здоровье метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому в этот день им следует уделить особое внимание своему здоровью.
В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло 14 вспышек класса C и две вспышки класса М, самой сильной из которых стала вспышка М2,2.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М2,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от нестабильного уровня до уровня сильного шторма. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки Х-класса
Солнечная активность на 8 августа
- Возможность малого геомагнитного шторма — 35%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- Количество солнечных пятен — 53.
Как магнитные бури влияют на здоровье
Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
Напомним, Новини.LIVE подготовили расписание магнитных бурь на август 2025 года.
Ранее астрономы обнаружили новый межзвездный объект 3I/ATLAS. Его зафиксировали на расстоянии, которое в 4,5 раза превышает расстояние между Землей и Солнцем.
Читайте Новини.LIVE!