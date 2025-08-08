Магнитные бури 8 августа — чего ожидать

Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В пятницу, 8 августа, ожидается магнитная буря уровня G2. Учитывая это метеозависимым стоит сегодня внимательнее следить за самочувствием.

Об этом информирует Meteoprog.

Магнитные бури 8 августа

В пятницу, 8 августа, на Земле ожидается умеренная магнитная буря уровня G2.

Магнитная буря такой силы может быть причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря такого уровня может повлиять на здоровье метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому в этот день им следует уделить особое внимание своему здоровью.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло 14 вспышек класса C и две вспышки класса М, самой сильной из которых стала вспышка М2,2.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М2,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от нестабильного уровня до уровня сильного шторма. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки Х-класса

Солнечная активность на 8 августа

Возможность малого геомагнитного шторма — 35%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 53.

Девушка плохо себя чувствует из-за магнитных бурь. Иллюстративное фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на здоровье

Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

