Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Синоптики предупредили, в какие регионы завтра придут заморозки arrow

Синоптики предупредили, в какие регионы завтра придут заморозки

17 октября 2024 21:16
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине в пятницу 18 октября от синоптиков
Люди гуляют в холодную погоду. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

В пятницу, 18 октября, Украину ожидает переменная облачность. Существенных осадков не предполагается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 18 октября от Укргидрометцентра

В четверг, 18 октября, в Украине ожидается переменная облачность и в основном сухая погода. Дождь возможен только в восточных регионах, а также в Днепропетровской области, Крыму и Приазовье. Ночью и утром на западе страны, а также в Житомирской и Винницкой областях местами туман.

Температура ночью в западных, северных и центральных областях (кроме Днепропетровщины) снизится до 0...+3 °C с заморозками в воздухе, в то время как на остальной территории будет +3...+8 °C. На поверхности почвы в Одесской и Николаевской областях возможны заморозки. Днем температура будет колебаться в пределах +7...+12 °C, а в Закарпатье достигнет +15 °C.

Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 18 октября. Фото: Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине на 18 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 18 октября от Наталки Диденко

Синоптик Наталка Диденко отметила, что в Украине в пятницу, 18 октября, прогнозируют заморозки в большинстве областей и дожди на востоке. Однако в ближайшее время ожидается потепление.

Синоптик Диденко сообщила, что завтра над Украиной будет царить антициклон, который приведет к заморозкам во всех регионах.

"Разве что восток и юго-восток воздержатся от "минусов" из-за облачности, которую забросит от вторичных атмосферных фронтов", — отметила она.

Самые низкие температуры днем будут наблюдаться на востоке от +7 до +9 °С, тогда как максимальные показатели в областях будут достигать +11 °С.

По словам синоптика, на юге и западе температура будет колебаться от +10 до +13 °С, а в Закарпатье повысится до +16 °С.

Дожди возможны в восточных областях, Днепре и прилегающих районах, а также местами в Запорожье.

"Большая часть Украины будет принадлежать сухой антициклонической погоде", — добавила Диденко.

Температурная карта. Фото: Метеопост
Температурная карта. Фото: Метеопост

Погода в Украине 18 октября от Игоря Кибальчича

Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в пятницу, 18 октября, на всей территории Украины будет царить антициклон, что обеспечит облачную погоду без осадков. Лишь на крайнем востоке и в отдельных районах Крыма ожидаются небольшие дожди. Ночью и утром возможны туманы. Ветер будет переменного направления со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +7 °С, а днем от +8 до +13 °С. В западных и северных областях ночью возможны заморозки до -3 °С.

Напомним, во Львове и Львовской области 18 октября переменная облачность. Ночью ожидаются сильные заморозки до -5 °C.

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 18 октября ожидаются заморозки в большинстве регионов и дожди на востоке страны. Над Украиной ожидается антициклон.

Также Диденко назвала точную дату, когда в Украину вернется тепло.

Украина Укргидрометцентр погода погода в Украине Наталка Диденко синоптик

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:38 Отключение света завтра — в Укрэнерго обратились к потребителям

22:35 В Киевской области раздаются взрывы — работают силы ПВО

22:33 Напал на представителя ТЦК и ударил его — как суд наказал мужчину

22:30 На Одесчине отец двух маленьких детей уклонился от мобилизации — что решил суд

22:05 Над Киевом пролетели спутники Илона Маска

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

21:58 Сырский показал искусную работу украинских бойцов по вражеской технике

21:47 Что ни в коем случае нельзя делать, если вас остановили ТЦК — советы юриста

21:27 Во Львове военный самовольно оставил часть — что решил суд

21:16 Синоптики предупредили, в какие регионы завтра придут заморозки

21:11 В Брюсселе Зеленский посетил раненых бойцов ВСУ и вручил награды

22:38 Отключение света завтра — в Укрэнерго обратились к потребителям

22:35 В Киевской области раздаются взрывы — работают силы ПВО

22:33 Напал на представителя ТЦК и ударил его — как суд наказал мужчину

22:30 На Одесчине отец двух маленьких детей уклонился от мобилизации — что решил суд

22:05 Над Киевом пролетели спутники Илона Маска

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

21:58 Сырский показал искусную работу украинских бойцов по вражеской технике

21:47 Что ни в коем случае нельзя делать, если вас остановили ТЦК — советы юриста

21:27 Во Львове военный самовольно оставил часть — что решил суд

21:16 Синоптики предупредили, в какие регионы завтра придут заморозки

21:11 В Брюсселе Зеленский посетил раненых бойцов ВСУ и вручил награды

Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

Text

18:43 Нардеп заявил, что большое количество уклонистов является провалом государства

Text

17:57 Вступление в НАТО и участие военных КНДР в войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Детали разговора Зеленского с Байденом и ракеты для Украины — эфир День.LIVE

Text

13:02 Военные жалуются на отсутствие РЭБов на позициях пехоты

Text

08:00 Новая дата "Рамштайна" и План победы Украины — эфир Ранок.LIVE

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

Text

07:26 Ким рассказал, что мобильные огневые группы по всей Украине переформатируют

Text

01:55 Большинство ВПЛ оказались за чертой бедности, — нардеп

Text

00:13 Нардеп заявил, что государство не сможет обеспечить всех ВПЛ жильем

16 октября 2024
Text

19:48 В НАТО ответили, когда пригласят Украину в Альянс — репортаж

Text

18:00 Эксперт по энергетике Корольчук предупредил о большем количестве аварий на теплосетях зимой

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают