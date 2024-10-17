Прогноз погоды в Украине в пятницу 18 октября от синоптиков

Люди гуляют в холодную погоду. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В пятницу, 18 октября, Украину ожидает переменная облачность. Существенных осадков не предполагается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 18 октября от Укргидрометцентра

В четверг, 18 октября, в Украине ожидается переменная облачность и в основном сухая погода. Дождь возможен только в восточных регионах, а также в Днепропетровской области, Крыму и Приазовье. Ночью и утром на западе страны, а также в Житомирской и Винницкой областях местами туман.

Температура ночью в западных, северных и центральных областях (кроме Днепропетровщины) снизится до 0...+3 °C с заморозками в воздухе, в то время как на остальной территории будет +3...+8 °C. На поверхности почвы в Одесской и Николаевской областях возможны заморозки. Днем температура будет колебаться в пределах +7...+12 °C, а в Закарпатье достигнет +15 °C.

Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 18 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 18 октября от Наталки Диденко

Синоптик Наталка Диденко отметила, что в Украине в пятницу, 18 октября, прогнозируют заморозки в большинстве областей и дожди на востоке. Однако в ближайшее время ожидается потепление.

Синоптик Диденко сообщила, что завтра над Украиной будет царить антициклон, который приведет к заморозкам во всех регионах.

"Разве что восток и юго-восток воздержатся от "минусов" из-за облачности, которую забросит от вторичных атмосферных фронтов", — отметила она.

Самые низкие температуры днем будут наблюдаться на востоке от +7 до +9 °С, тогда как максимальные показатели в областях будут достигать +11 °С.

По словам синоптика, на юге и западе температура будет колебаться от +10 до +13 °С, а в Закарпатье повысится до +16 °С.

Дожди возможны в восточных областях, Днепре и прилегающих районах, а также местами в Запорожье.

"Большая часть Украины будет принадлежать сухой антициклонической погоде", — добавила Диденко.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Погода в Украине 18 октября от Игоря Кибальчича

Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в пятницу, 18 октября, на всей территории Украины будет царить антициклон, что обеспечит облачную погоду без осадков. Лишь на крайнем востоке и в отдельных районах Крыма ожидаются небольшие дожди. Ночью и утром возможны туманы. Ветер будет переменного направления со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +7 °С, а днем от +8 до +13 °С. В западных и северных областях ночью возможны заморозки до -3 °С.

Напомним, во Львове и Львовской области 18 октября переменная облачность. Ночью ожидаются сильные заморозки до -5 °C.

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 18 октября ожидаются заморозки в большинстве регионов и дожди на востоке страны. Над Украиной ожидается антициклон.

Также Диденко назвала точную дату, когда в Украину вернется тепло.