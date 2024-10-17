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Декілька областей в небезпеці — в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на завтра

17 жовтня 2024 20:44
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 18 жовтня від Укргідрометцентрі
Жінка з парасолькою в негоду. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

У п'ятницю, 18 жовтня, в Україні прогнозується мінлива хмарність і переважно суха погода. Невеликий дощ можливий лише у східних регіонах, Дніпропетровській області, Криму та Приазов’ї.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 18 жовтня

18 жовтня вночі та вранці на заході країни, а також у Житомирській та Вінницькій областях місцями туман. Температура вночі у західних, північних та центральних областях (окрім Дніпропетровщини) впаде до 0...+3 °C із заморозками на повітрі, тоді як на решті території очікується +3...+8 °C. На поверхні ґрунту в Одеській та Миколаївській областях можливі заморозки. Вдень стовпчики термометрів покажуть +7...+12 °C, на Закарпатті до +15 °C.

Вітер північно-східний, у західних областях — південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 18 жовтня. Фото: Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на 18 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 18 жовтня

18 жовтня в Київській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. У нічний час на території області прогнозуються сильні заморозки: температура в повітрі знизиться до 0...+3 °C. Вдень температура підніметься до +7...+12 °C, а в столиці вночі буде 0...+2 °C, з максимальною температурою вдень +8...+10 °C.

У зв’язку з очікуваними погодними умовами, було оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища в місті Київ та області:

  • Вночі 18-20 жовтня в Києві можливі заморозки у повітрі 0...+2 °C. Це може негативно вплинути на здоров'я людей, а також на сільськогосподарські культури.
  • По області в ці ж дні сильні заморозки в повітрі коливатимуться в межах 0...+3 °C. Тут також оголошено II рівень небезпечності, помаранчевий, що вказує на високу ймовірність небезпечних погодних умов.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища

Вночі 18 жовтня у західних, північних та центральних областях (за винятком Дніпропетровської) очікуються сильні заморозки в повітрі в межах 0...+3 °C (ІІ рівень небезпечності). Це явище може викликати негативні наслідки для рослинності, сільського господарства, а також призвести до ускладнень у дорожньому русі.

В Одеській та Миколаївській областях в нічний час на поверхні ґрунту можливі заморозки в межах 0..+3 °C (І рівень небезпечності). Це також може загрожувати сільськогосподарським угіддям, особливо в регіонах, де вже розпочато збір врожаю.

 У ніч на 19 та 20 жовтня сильні заморозки в 0...+5 °C (ІІ рівень небезпечності) очікуються в західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях. Це означає, що аграрії та мешканці вказаних регіонів повинні вжити додаткових заходів для захисту рослин і сільськогосподарських угідь.

Окрім того, у Полтавській, Кіровоградській та Миколаївській областях 19 жовтня на поверхні ґрунту можливі заморозки (І рівень небезпечності), а 20 жовтня — заморозки в повітрі (ІІ рівень небезпечності) також в межах +0...3 °C. На решті території 20 жовтня на поверхні ґрунту передбачаються заморозки в межах 0...3 °C (І рівень небезпечності).

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр
Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Львові та Львівській області 18 жовтня буде мінлива хмарність. Вночі очікуються сильні заморозки до -5°C.

За прогнозами синоптика Наталки Діденко,18 жовтня очікуються заморозки у більшості регіонів, а також дощі на сході країни. Над Україною очікується антициклон.

Також Діденко назвала точну дату, коли до України повернеться тепло

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