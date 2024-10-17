Прогноз погоды в Украине на завтра 18 октября от Укргидрометцентра.

Женщина с зонтиком в непогоду. Фото: НовиниLIVE/Игорь Кузнецов

В пятницу, 18 октября, в Украине прогнозируется переменная облачность и преимущественно сухая погода. Небольшой дождь возможен только в восточных регионах, Днепропетровской области, Крыму и Приазовье.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 18 октября

18 октября ночью и утром на западе страны, а также Житомирской и Винницкой областях местами туман. Температура ночью в западных, северных и центральных областях (кроме Днепропетровщины) упадет до 0...+3°C с заморозками на воздухе, в то время как на остальной территории ожидается +3...+8°C. На поверхности грунта в Одесской и Николаевской областях возможны заморозки. Днем столбики термометров покажут +7...+12°C, в Закарпатье до +15°C.

Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 18 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 18 октября

18 октября в Киевской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. В ночные часы на территории области прогнозируются сильные заморозки: температура в воздухе снизится до 0...+3 °C. Днем температура поднимется до +7...+12 °C, а в столице ночью будет 0...+2 °C, с максимальной температурой днем +8...+10 °C.

В связи с ожидаемыми погодными условиями было объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях в городе и области:

Ночью 18-20 октября в Киеве возможны заморозки в воздухе 0...+2°C. Это может отрицательно сказаться на здоровье людей, а также на сельскохозяйственных культурах.

По области в эти же дни сильные заморозки в воздухе будут колебаться в пределах от 0 до +3 °C. Здесь также объявлен II уровень опасности, оранжевый, что указывает на высокую вероятность опасных погодных условий.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях

Ночью 18 октября в западных, северных и центральных областях (за исключением Днепропетровской) ожидаются сильные заморозки в воздухе в пределах 0...+3 °C (II уровень опасности). Это явление может повлечь за собой негативные последствия для растительности, сельского хозяйства, а также привести к осложнениям в дорожном движении.

В Одесской и Николаевской областях в ночные часы на поверхности почвы возможны заморозки в пределах 0..+3 °C (И уровень опасности). Это также может угрожать сельскохозяйственным угодьям, особенно в регионах, где уже начат сбор урожая.

В ночь на 19 и 20 октября сильные заморозки в 0...+5 °C (II уровень опасности) ожидаются в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях. Это означает, что аграрии и жители указанных регионов должны принять дополнительные меры по защите растений и сельскохозяйственных угодий.

Кроме того, в Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях 19 октября на поверхности почвы возможны заморозки (I уровень опасности), а 20 октября - заморозки в воздухе (II уровень опасности) также в пределах +0...3 °C. На остальной территории 20 октября на поверхности почвы предусматриваются заморозки в пределах 0...3 °C (и уровень опасности).

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, во Львове и Львовской области 18 октября переменная облачность. Ночью ожидаются сильные заморозки до -5°C.

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 18 октября ожидаются заморозки в большинстве регионов и дожди на востоке страны. Над Украиной ожидается антициклон.

Также Диденко назвала точную дату, когда в Украину вернется тепло.