Прогноз погоди в Україні — коли повернеться тепло

Люди гуляють осіннім містом. Фото: Новини.LIVE

В Україну найближчими днями повернеться тепла погода. До 20 жовтня ще триватимуть нічні заморозки, а потім температура повітря "підстрибне" до +17 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Коли в Україну прийде потепління

Діденко повідомила, що до 19-20 жовтня у нічні години в більшості областей України ще будуть заморозки, проте після цього прийде потепління.

"Вже з 20-21 жовтня очікується красива сонячна погода із потеплінням до +13... +17 °C", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Наталки Діденко

Крім того, синоптик Ігор Кібальчич спрогнозував, що з другої половини тижня на погодні умови в Україні почне впливати потужний і малорухомий антициклон. Через це опадів стане значно менше, однак температура буде низькою.

Погода в Україні 17 жовтня

Нагадаємо, синоптики повідомили, що 17 жовтня в Україні буде хмарна погода з проясненнями. У південній частині, східних, Дніпропетровській, а вночі і в Черкаській та Кіровоградській областях місцями невеликий дощ. Крім того, в деяких регіонах буде сильний вітер та заморозки.

Також 17 жовтня, очікується похолодання у Львові. Уночі можливі заморозки до -2 °C, а вдень максимальна температура повітря становитиме лише +12 °C.