Прогноз погоды в Украине — когда вернется тепло

Люди гуляют по осеннему городу. Фото: Новини.LIVE

В Украину в ближайшие дни вернется теплая погода. До 20 октября еще продлятся ночные заморозки, а затем температура воздуха "подпрыгнет" до +17 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Когда в Украину придет потепление

Диденко сообщила, что до 19-20 октября в ночные часы в большинстве областей Украины будут еще заморозки, однако после этого придет потепление.

"Уже с 20-21 октября ожидается красивая солнечная погода с потеплением до +13...+17°C", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Наталки Диденко

Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, что со второй половины недели на погодные условия в Украине начнет влиять мощный и малоподвижный антициклон. Из-за этого осадков станет значительно меньше, однако температура будет низкой.

Погода в Украине 17 октября

Напомним, синоптики сообщили, что 17 октября в Украине будет облачная погода с прояснениями. В южной части, восточной, Днепропетровской, а ночью и в Черкасской и Кировоградской областях местами небольшой дождь. Кроме того, в некоторых регионах будет сильный ветер и заморозки.

Также 17 октября ожидается похолодание во Львове. Ночью возможны заморозки до -2 °C, а днем максимальная температура воздуха составит только +12 °C.