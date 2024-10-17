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Антициклон із заморозками — синоптик Діденко повідомила погоду на завтра

17 жовтня 2024 13:34
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 18 жовтня від Наталки Діденко
Іній на траві. Фото: Freepick
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у п'ятницю, 18 жовтня, очікуються заморозки в більшості регіонів, а також дощі на сході країни. Потеплішання прийде вже найближчим часом.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко у Telegram.

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Погода в Україні 18 жовтня

Діденко зазначила, що завтра над Україною очікується антициклон, який спричинить заморозки по всіх регіонах.

"Хіба що схід та південний схід втримаються від "мінусів" через хмарність, яку закине від вторинних атмосферних фронтів", — зауважила синоптик.

антициклон
Рух антициклону 18 жовтня. Фото: Діденко

Найхолодніша погода протягом дня очікується на сході — температура повітря буде від +7...+9°С, максимальні показники в областях становитимуть +11°С.

За даними синоптика, на півдні та заході очікується +10...+13°С, на Закарпатті температура підвищиться до +16°С.

Також завтра імовірні дощі у східних областях, у Дніпрі та районах, а також місцями на Запоріжжі.

"Більша частина України належатиме сухій антициклонічній погоді", — зазначила Діденко.

прогноз погоди на 18 жовтня
Температура повітря в Україні 18 жовтня. Фото: метеопрог

Погода в Києві 18 жовтня

У Києві в п'ятницю, 18 жовтня, передбачається суха холодна погода. Вночі температура повітря знизиться до +1...+3°С, на околицях столиці будуть заморозки. Вдень стовпчики термометрів підвищаться до  +9 °С.

Діденко порадувала українців, заявивши, що із 21 жовтня в більшості областей України очікується чудова жовтнева погода із температурою від +13...+17°С. 

погода в Україні 18 жовтня
Допис Діденко. Фото: скриншот

Ми повідомляли, що в Україну найближчими днями повернеться тепла погода. До 20 жовтня ще триватимуть нічні заморозки, а потім температура повітря "підстрибне" до +17 °C.

Нагадаємо, зима цього року буде менш суворою, з переважно теплими днями. Проте в Україні можливі короткі періоди похолодання.

заморозки погода погода в Україні Наталка Діденко синоптик жовтень

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