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Опасность из-за заморозков — синоптики спрогнозировали погоду в Украине сегодня

17 октября 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на четверг, 17 октября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Люди идут по улице во время снега. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на четверг, 17 октября, сообщили синоптики. Будет облачно с прояснениями. В южной части, восточных, Днепропетровской, а ночью и в Черкасской и Кировоградской областях местами небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Об этом в среду, 16 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Погода в Украине 17 октября
Карта "Погода в Украине от Укргидрометцентра"

Ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях местами туман. Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях в воздухе сильные заморозки 0...-3 °С. В большинстве северных областей ночная температура будет составлять +1...+6 °С (на поверхности почвы заморозки 0...-3 °С). На остальной территории +3...+8 °С. Днем +7...+12 °С, а на Закарпатье — до +15 °С.

Карта температур в Украине на 17 октября
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Скорость северного ветра составит 5–10 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до +1...+6 °С, а днем потеплеет до +7...+12 °С. В столице ночью будет +3...+5 °С, а днем около +10 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Опасные метеорологические явления 17 октября
Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

В ночь на четверг, 17 октября, в западных, Житомирской и Винницкой областях, в пятницу и субботу, 18 и 19 октября, в западных, северных и большинстве центральных, а 19 октября еще и в южных областях сильные заморозки 0...3 °С (II уровень опасности — оранжевый).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в четверг, 17 октября, через антициклон Werner в Украину беспрепятственно проникнет холодный с заморозками воздух арктического происхождения.

Ночью в большинстве областей Украины ожидаются заморозки 0...-4 °С. Днем +8...+11 °С, на юге и западе +11...+14 °С, в Закарпатье и Крыму до +16 °С.

Небольшие дожди возможны только в восточных областях, на остальной территории без осадков.

В Киеве ночью температура снизится до +2...+5 °С, в окрестностях местами будут заморозки. Днем потеплеет до +9 °С.

Напомним, в понедельник, 17 октября, ожидается похолодание во Львове. Ночью возможны заморозки до -2 °С, а днем максимальная температура воздуха будет только +12 °С.

Также синоптики предупреждали, что 17 октября в некоторых регионах пройдут осадки. Правда, это будут не сильные ливни, а небольшие дожди.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине заморозки

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