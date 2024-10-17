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Небезпека через заморозки — синоптики спрогнозували погоду в Україні на сьогодні

17 жовтня 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на четвер, 17 жовтня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на четвер, 17 жовтня, повідомили синоптики. Буде хмарно із проясненнями. У південній частині, східних, Дніпропетровській, а вночі і в Черкаській та Кіровоградській областях місцями невеликий дощ. На решті території без опадів.

Про це в середу, 16 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода в Україні 17 жовтня
Карта "Погода в Україні від Укргідрометцентру"

Уночі та вранці у західних, Житомирській та Вінницькій областях подекуди туман. Північний і північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Уночі в західних, Житомирській та Вінницькій областях у повітрі будуть сильні заморозки 0...-3 °С. У більшості північих областей нічна температура становитиме +1...+6 °С (на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 °С). На решті території +3...+8 °С. Удень +7...+12 °С, а на Закарпатті — до +15 °С.

Карта температур в Україні на 17 жовтня
Карта температур від Meteopost.com

На Київщині хмарно із проясненнями, без опадів. Швидкість північного вітру становитиме 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до +1...+6 °С, а вдень потеплішає до +7...+12 °С. У столиці вночі буде +3...+5 °С, а вдень близько +10 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Небезпечні метеорологічні явища 17 жовтня
Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Уночі в четвер, 17 жовтня, у західних, Житомирській та Вінницькій областях, у п'ятницю та суботу, 18 й 19 жовтня, в західних, північних та більшості центральних, а 19 жовтня ще й у південних областях сильні заморозки 0...3 °С (ІІ рівень небезпечності — помаранчевий).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у четвер, 17 жовтня, через антициклон Werner в Україну безперешкодно проникне холодне, із заморозками повітря арктичного походження.

Уночі в більшості областей України очікуються заморозки 0...-4 °С. Удень +8...+11 °С, на півдні та заході +11...+14 °С, на   Закарпатті та у Криму до +16 °С.

Невеликі дощі можливі лише у східних областях, на решті території без опадів.

У Києві вночі температура знизиться до +2...+5 °С, на околицях місцями будуть заморозки. Удень потеплішає до +9 °С.

Нагадаємо, у понеділок, 17 жовтня, очікується похолодання у Львові. Уночі можливі заморозки до -2 °С, а вдень максимальна температура повітря становитиме лише +12 °С.

Також синоптики попереджали, що 17 жовтня в деяких регіонах пройдуть опади. Щоправда, це будуть не сильні зливи, а невеликі дощі.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні заморозки

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