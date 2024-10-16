Прогноз погоди в Україні на завтра 17 жовтня від Укргідрометцентру

Люди гуляють у вітряну погоду. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

У четвер, 17 жовтня, Україну чекає переважно прохолодна осіння погода. На більшій частині території країни очікується мінлива хмарність.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 17 жовтня

17 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. На півдні, сході, Дніпропетровщині, а вночі — також на Черкащині та Кіровоградщині, можливі невеликі дощі. На решті території без опадів.

У західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі й вранці прогнозують місцями туман. Вітер північний, північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі: на заході, у Житомирській та Вінницькій областях очікуються сильні заморозки до -3 °C. На півночі +1...+6 °C, а на ґрунті можливі заморозки до -3 °C. У центральних та південних областях вночі +3...+8 °C. Вдень температура в Україні коливатиметься від +7 °C до +12 °C, а на Закарпатті — до +15 °C.

Прогноз погоди в Україні на 17 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 17 жовтня

Завтра на Київщині очікується хмарна погода з проясненнями. Опади не прогнозуються. Північний вітер посилиться до 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +1…+6 °C, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +7…+12 °C. У Києві вночі буде +3…+5°C, вдень — близько +10°C.

Прогноз погоди в Україні на 17 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпеку

У ніч на 17 жовтня в західних регіонах, Житомирській та Вінницькій областях очікуються сильні заморозки 0...+3 °C. Згідно з прогнозом, 18-19 жовтня холодна хвиля пошириться на західні, північні та центральні області, а 19 жовтня зачепить і південні регіони. Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, за прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 17 жовтня у Львові та області буде прохолодно. Дощів синоптики не прогнозують, а вночі очікуються сильні заморозки.

Також ми писали, що, за даними Укргідрометцентру, 16 жовтня в Україні буде переважно хмарно з проясненнями. На крайньому півдні країни можливий помірний дощ. В західних областях — без опадів.