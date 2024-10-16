Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow В Укргідрометцентрі попередили, які регіони завтра накриють зливи arrow

В Укргідрометцентрі попередили, які регіони завтра накриють зливи

16 жовтня 2024 17:23
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 17 жовтня від Укргідрометцентру
Люди гуляють у вітряну погоду. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

У четвер, 17 жовтня, Україну чекає переважно прохолодна осіння погода. На більшій частині території країни очікується мінлива хмарність.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 17 жовтня 

17 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. На півдні, сході, Дніпропетровщині, а вночі — також на Черкащині та Кіровоградщині, можливі невеликі дощі. На решті території без опадів.

У західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі й вранці прогнозують місцями туман. Вітер північний, північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі: на заході, у Житомирській та Вінницькій областях очікуються сильні заморозки до -3 °C. На півночі +1...+6 °C, а на ґрунті можливі заморозки до -3 °C. У центральних та південних областях вночі +3...+8 °C. Вдень температура в Україні коливатиметься від +7 °C до +12 °C, а на Закарпатті — до +15 °C.

Погода в Україні 17 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 17 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 17 жовтня

Завтра на Київщині очікується хмарна погода з проясненнями. Опади не прогнозуються. Північний вітер посилиться до 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +1…+6 °C, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +7…+12 °C. У Києві вночі буде +3…+5°C, вдень — близько +10°C.

Прогноз погоди в Україні на 17 жовтня. Фото: Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на 17 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпеку

У ніч на 17 жовтня в західних регіонах, Житомирській та Вінницькій областях очікуються сильні заморозки 0...+3 °C. Згідно з прогнозом, 18-19 жовтня холодна хвиля пошириться на західні, північні та центральні області, а 19 жовтня зачепить і південні регіони. Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр
Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, за прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 17 жовтня у Львові та області буде прохолодно. Дощів синоптики не прогнозують, а вночі очікуються сильні заморозки.

Також ми писали, що, за даними Укргідрометцентру, 16 жовтня в Україні буде переважно хмарно з проясненнями. На крайньому півдні країни можливий помірний дощ. В західних областях — без опадів.

погода Київ Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:50 Зеленський шокував Росію Планом перемоги та участь КНДР у війні — ефір Вечір.LIVE

17:47 Результати тендеру відновлення "Охматдиту" — скільки грошей треба на обладнання

Text

17:41 Глава Куп'янської МВА повідомив про наступ росіян, який не припиняється

17:38 Бійці ДШВ відбили російський штурм біля Білогорівки на Луганщині — вибухове відео

17:29 На акції підтримки полонених у Києві жінка розповіла історії родичів-військових

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

17:23 Кім пояснив, за якої умови українці підуть захищати країну

17:23 В Укргідрометцентрі попередили, які регіони завтра накриють зливи

17:23 На Одещину насуваються заморозки і дощі — погода на четвер 17 жовтня

17:01 На Волині автомобіль ТЦК збив на смерть жінку — у військкоматі відреагували

16:51 Швеція допоможе Одесі пережити зиму — голова МЗС країни

17:47 Результати тендеру відновлення "Охматдиту" — скільки грошей треба на обладнання

17:38 Бійці ДШВ відбили російський штурм біля Білогорівки на Луганщині — вибухове відео

17:29 На акції підтримки полонених у Києві жінка розповіла історії родичів-військових

17:23 В Укргідрометцентрі попередили, які регіони завтра накриють зливи

17:23 На Одещину насуваються заморозки і дощі — погода на четвер 17 жовтня

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

17:01 На Волині автомобіль ТЦК збив на смерть жінку — у військкоматі відреагували

16:51 Швеція допоможе Одесі пережити зиму — голова МЗС країни

16:50 Шольц пояснив, чому готовий почати розмову з Путіним

16:47 Виставка про людей, які набули інвалідності через війну — фоторепортаж зі Львова

16:29 Партизани виявили секретне місце дислокації російських окупантів у Горлівці

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

Text

17:50 Зеленський шокував Росію Планом перемоги та участь КНДР у війні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:41 Глава Куп'янської МВА повідомив про наступ росіян, який не припиняється

Text

17:23 Кім пояснив, за якої умови українці підуть захищати країну

Text

14:21 Скандал у підрозділі "Асгард" — нардеп назвав причину конфлікту

Text

13:00 План перемоги України та термінова нарада НАТО — ефір День.LIVE

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

12:47 Знеструмлення Миколаївщини та Херсонщини — в облраді назвали терміни відновлення світла

Text

11:05 У деяких містах опалювальний сезон під загрозою — експерт назвав причину

Text

08:00 Зниження мобілізаційного віку та підготовка України до зими — ефір Ранок.LIVE

Text

00:01 Експерт заявив, що Ізраїль не зможе знищити військову міць Ірану одним ударом

15 жовтня 2024
Text

23:13 Експерт відповіла, навіщо КНДР відправила своїх військових на фронт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень