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На заході України сильні заморозки — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

16 жовтня 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на середу, 16 жовтня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Дівчина йде вулицею взимку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на середу, 16 жовтня, повідомили синоптики. Буде хмарно з проясненнями. Невеликий, на крайньому півдні країни помірний дощ. В західних областях без опадів.

Про це у вівторок, 15 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

У західних областях вночі очікуються сильні заморозки (у повітрі) 0...+3 °С, на решті території +3...+8 °С, на узбережжі морів до +10 °С. Вдень у більшості областей +8...+13 °С, на Закарпатті та півдні країни до +16 °С. На високогір'ї Карпат вночі 0...+5 °С, вдень +4...+9°С.

На заході України сильні заморозки — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області 16 жовтня буде хмарно с проясненнями та місцями вночі очікується невеликий дощ. Температура вночі складатиме +3...+8 °С, вдень +8...+13 °С.

У Києві вночі прогнозують +4...+6 °С, вдень близько +10 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко у середу, 16 жовтня, у західних областях Україні вночі будуть заморозки, а температура становиме 0...+3 °С. Вдень +9...+12 °С, на Закарпатті до +16 °С. Без опадів і навіть очікується сонце.

На півночі періодично буде дощ та холод, температура становитиме +8...+11 °С.

У центральних областях місцями йтиме дощ, вдень прогнозується +9...+13 °С.

У східних областях також сьогодні буде дощ, але буде тепліше +11...+14 °С.

У південній частині 16-го жовтня очікується дощі, місцями навіть сильні дощі. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +11...+16 °С.

У Києві в середу очікується хмарна волога погода із періодичним дощем. Вночі буде холодно, оскільки температура буде +3...+4 °С, а вдень +10 °С

"17, 18, 19 та 20 жовтня, при збільшенні площі прояснень (антициклон) ймовірність заморозків припаде на більшість території України", — додала Діденко.

Нагадаємо, що погода у Харкові та області у середу, 16 жовтня, очікується хмарною з проясненнями. Вночі та вранці синоптики прогнозують слабкий туман, вдень повітря прогріється максимально до +13 °С.

Також ми писали, що у Львові та області в цей день очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів не прогнозується, але вночі та вранці можливий слабкий туман.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні

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