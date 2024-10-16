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На западе Украины сильные заморозки — прогноз погоды на сегодня

16 октября 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на среду, 16 октября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Девушка идет по улице зимой. Фото иллюстративное: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на среду, 16 октября, сообщили синоптики. Будет блачно с прояснениями. Небольшой, на крайнем юге страны, умеренный дождь. В западных областях без осадков.

Об этом во вторник, 15 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

В западных областях ночью ожидаются сильные заморозки (в воздухе) 0...+3 °С, на остальной территории +3...+8 °С, на побережье морей до +10 °С. Днем в большинстве областей +8...+13 °С, на Закарпатье и юге страны до +16 °С. На высокогорье Карпат ночью 0...+5 °С, днем +4...+9 °С.

На западе Украины сильные заморозки — прогноз погоды на сегодня - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области 16 октября облачно с прояснениями и местами ночью ожидается небольшой дождь. Температура ночью составит +3...+8 °С, днем +8...+13 °С.

В Киеве ночью прогнозируют +4...+6 °С, днем около +10 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в среду, 16 октября, в западных областях Украины ночью будут заморозки, а температура составит 0...+3 °С. Днем +9...+12 °С, на Закарпатье до +16 °С. Без осадко, даже ожидается солнце.

На севере периодически дождь и холод, температура будет +8...+11 °С.

В центральных областях местами будет идти дождь, днем прогнозируется +9...+13 °С.

В восточных областях также будет дождь, но будет теплее +11...+14 °С.

В южной части 16 октября ожидается дожди, местами даже сильные дожди. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +11…+16 °С.

В Киеве в среду ожидается облачная погода с периодическим дождем. Ночью будет холодно, поскольку температура составит +3...+4 °С, а днем +10 °С.

"17, 18, 19 и 20 октября, при увеличении площади прояснений (антициклон) вероятность заморозков придется на большинство территории Украины", — добавила Диденко.

Напомним, что в Харькове и области в среду, 16 октября, будет облачно с прояснениями. Ночью и утром синоптики прогнозируют слабый туман, днем воздух прогреется до +13 °С.

Также мы писали, что во Львове и области ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не прогнозируется, но ночью и утром возможен слабый туман.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине

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