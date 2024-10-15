Найближчими днями в Україні значно похолодає — в ДСНС попередили українців

Іній на листі. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні з середи, 16 жовтня, та протягом наступних трьох днів очікуються сильні заморозки. Температура повітря опуститься до 0...+5 °С.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram у вівторок, 15 жовтня.

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За даними ДСНС, через сильні заморозки 0...-5 °С протягом наступних трьох днів майже по всій Україні оголошують другий рівень небезпеки, помаранчевий. Там розповіли, що значно похолодає у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях.

Також похолодання прийде до північних та західних областей. А у Києві та області на заморозки слід чекати вже з 17 жовтня.



"Слідкуйте за погодою, особливо у гірській місцевості! Рятувальники Івано-Франківщини попереджають, що у зимові гори варто вирушати лише за сприятливих умов", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попередили українців про люті заморозки та зливи.

А у Харкові та області завтра очікуються дощі й туман. Вдень повітря прогріється максимально до +13 °С.