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Люті заморозки та зливи — Укргідрометцентр оголосив попередження

15 жовтня 2024 14:51
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на середу, 16 жовтня, від Укргідрометцентру
Заморозки на траві. Ілюстративне фото: depositphoto
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні у середу, 16 жовтня, буде хмарна з проясненнями. На півдні можливі помірні дощі, а в західних областях сильні заморозки.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі

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Погода в Україні 16 жовтня

Синоптики прогнозують, що завтра на півдні країни очікується невеликий, помірний дощ. Водночас в західних областях без опадів, але із сильними заморозками.

Так, температура повітря вночі на заході коливатиметься в межах 0...-3 °C, на решті території +3...+8 °C, а на узбережжі морів до +10 °C.

Водночас вдень у більшості областей температура "підстрибне" до +8...13 °C, на Закарпатті та півдні країни до +16 °C. Лише на високогір'ї Карпат вночі буде 0... -5 °C, а вдень +4... +9 °C. 

По всій країні у середу очікується північно-західний вітер, 5-10 м/с. 

погода в Україні 16 жовтня
Погода в Україні 16 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 16 жовтня

У Києві завтра також прогнозується невеликий дощ, але лише вночі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі +3...+8 °C, вдень +8...+13 °C;
  • у Києві вночі +4...+6 °C, вдень близько +10 °C.
погода у Києві 16 жовтня
Прогноз погоди в Києві 16 жовтня. Фото: скриншот

Метеорологічні явища в Україні 16 жовтня

Водночас синоптики попередили, що вночі упродовж 16-19 жовтня у західних областях очікуються сильні заморозки 0...-5 °C (II рівень небезпечності, помаранчевий).

метеорологічні явища в Україні 16 жовтня
Попередження про метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 16 жовтня Харків та область вранці накриє слабкий туман. Проте вдень повітря прогріється максимально до +13 °C.

Також у середу очікуються тумани та заморозки у Львівській області. 

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