Прогноз погоды в Украине на среду, 16 октября, от Укргидрометцентра

Заморозки на траве. Иллюстративное фото: depositphoto

Погода в Украине в среду, 16 октября, будет облачной с прояснениями. На юге возможны умеренные дожди, а в западных областях сильные заморозки.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине 16 октября

Синоптики прогнозируют, что завтра на юге страны ожидается небольшой умеренный дождь. В то же время в западных областях без осадков, но с сильными заморозками.

Так, температура воздуха ночью на западе будет колебаться в пределах 0...-3°C, на остальной территории +3...+8 °C, а на побережье морей до +10 °C.

В то же время днем в большинстве областей температура "подпрыгнет" до +8...13 °C, на Закарпатье и юге страны до +16 °C. Лишь на высокогорье Карпат ночью будет 0...-5 °C, а днем +4...+9 °C.

По всей стране в среду ожидается северо-западный ветер, 5-10 м/с.

Погода в Украине 16 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 16 октября

В Киеве завтра также прогнозируется небольшой дождь, но ночью. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью +3...+8 °C, днем +8...+13 °C;

в Киеве ночью +4...+6 °C, днем около +10 °C.

Прогноз погоды в Киеве 16 октября. Фото: скриншот

Метеорологические явления в Украине 16 октября

В то же время синоптики предупредили, что ночью 16-19 октября в западных областях ожидаются сильные заморозки 0...-5 °C (II уровень опасности, оранжевый)

Предупреждение о метеорологических явлениях в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 16 октября Харьков и область утром накроет слабый туман. Однако днем воздух прогреется до +13 °C.

Также в среду ожидаются туманы и заморозки во Львовской области.