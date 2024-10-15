В ближайшие дни в Украине значительно похолодает — в ГСЧС предупредили украинцев

Иней на листьях. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине со среды, 16 октября, и в течение следующих трех дней ожидаются сильные заморозки. Температура воздуха опустится до 0...+5 °С.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram во вторник, 15 октября.

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По данным ГСЧС, из-за сильных заморозков 0-5 °С в течение следующих трех дней почти по всей Украине объявляют второй уровень опасности, оранжевый. Там рассказали, что значительно похолодает в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Также похолодание придет в северные и западные области. А в Киеве и области заморозки следует ожидать уже с 17 октября.



"Следите за погодой, особенно в горной местности! Спасатели Ивано-Франковской области предупреждают, что в зимние горы следует отправляться только при благоприятных условиях", — говорится в сообщении.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, в Укргидрометцентре предупредили украинцев о лютых заморозках и ливнях.

А в Харькове и области завтра ожидаются дожди и туман. Днем воздух прогреется до +13 °С.