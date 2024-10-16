Прогноз погоди в Україні на завтра 17 жовтня від Наталки Діденко

Де завтра буде по-справжньому зимно — прогноз від синоптикині Наталки Діденко
Погода в Україні завтра, 17 жовтня, відрізнятиметься температурними гойдалками — від -4 °C вночі до +16 °C вдень. До нічних заморозків вже слід готуватися жителям більшої частини країни.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко у Telegram у середу, 16 жовтня.
Погода в Україні завтра 17 жовтня
Антициклон Werner завтра, дозволить безперешкодно проникати в Україну холодному повітрю арктичного походження. Як зазначила синоптикиня Наталка Діденко, найближчої ночі в більшості областей України очікуються заморозки 0...-4 °C.
Вдень 17 жовтня передбачається +8...+11 °C, на півдні та заході України +11...+14 °C, на Закарпатті та в Криму до +16 °C.
Невеликі дощі 17 жовтня можливі лише в східних областях України, на решті території — без опадів.
Погода в Києві завтра 17 жовтня
У Києві найближчої ночі температура повітря впаде до +2...+5 °C, на околицях столиці — заморозки. Завтра вдень повітря прогріється до +9 °C. Опади малоймовірні.
Нагадаємо, за прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 17 жовтня у Львові та області буде прохолодно. Дощів синоптики не прогнозують, а вночі очікуються сильні заморозки.
Також Новини.LIVE писали, що, даними Укргідрометцентру, 16 жовтня в Україні буде переважно хмарно з проясненнями. На крайньому півдні країни можливий помірний дощ. В західних областях — без опадів.
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