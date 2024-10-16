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Де завтра буде по-справжньому зимно — прогноз від синоптикині Наталки Діденко

16 жовтня 2024 15:53
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 17 жовтня від Наталки Діденко
Перший сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні завтра, 17 жовтня, відрізнятиметься температурними гойдалками — від -4 °C вночі до +16 °C вдень. До нічних заморозків вже слід готуватися жителям більшої частини країни. 

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко у Telegram у середу, 16 жовтня. 

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Антициклон Werner
Антициклон Werner. Фото: Наталка Діденко

Погода в Україні завтра 17 жовтня 

Антициклон Werner завтра, дозволить безперешкодно проникати в Україну холодному повітрю арктичного походження. Як зазначила синоптикиня Наталка Діденко, найближчої ночі в більшості областей України очікуються заморозки 0...-4 °C. 

Вдень 17 жовтня передбачається +8...+11 °C, на півдні та заході України +11...+14 °C, на Закарпатті та в Криму до +16 °C.

Невеликі дощі 17 жовтня можливі лише в східних областях України, на решті території — без опадів.

Погода в Києві завтра 17 жовтня

У Києві найближчої ночі температура повітря впаде до +2...+5 °C, на околицях столиці — заморозки. Завтра вдень повітря прогріється до +9 °C. Опади малоймовірні.

Прогноз Наталки Діденко на 17 жовтня
Прогноз Наталки Діденко на 17 жовтня. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 17 жовтня у Львові та області буде прохолодно. Дощів синоптики не прогнозують, а вночі очікуються сильні заморозки.

Також Новини.LIVE писали, що, даними Укргідрометцентру, 16 жовтня в Україні буде переважно хмарно з проясненнями. На крайньому півдні країни можливий помірний дощ. В західних областях — без опадів.

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