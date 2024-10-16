Прогноз погоды в Украине на завтра 17 октября от Наталки Диденко

Где завтра будет по-настоящему холодно — прогноз от синоптика Наталки Диденко
Погода в Украине завтра, 17 октября, будет отличаться температурными качелями — от -4 °C ночью до +16 °C днем. К ночным заморозкам уже следует готовиться жителям большей части страны.
Об этом сообщила народная синоптика Наталья Диденко в Telegram в среду, 16 октября.
Погода в Украине завтра 17 октября
Антициклон Werner завтра позволит беспрепятственно проникать в Украину холодному воздуху арктического происхождения. Как отметила синоптик Наталка Диденко, в ближайшую ночь в большинстве областей Украины ожидаются заморозки 0...-4 °C.
Днем 17 октября ожидается +8...+11 °C, на юге и западе Украины +11...+14 °C, в Закарпатье и Крыму до +16 °C.
Небольшие дожди 17 октября возможны только в восточных областях Украины, на остальной территории — без осадков.
Погода в Киеве завтра 17 октября
В Киеве в ближайшую ночь температура воздуха упадет до +2...+5 °C, в окрестностях столицы — заморозки. Завтра днем воздух прогреется до +9 °C. Осадки маловероятны.
Напомним, по прогнозу Львовского регионального центра по гидрометеорологии, 17 октября во Львове и области будет прохладно. Дождей синоптики не прогнозируют, а ночью ожидаются сильные заморозки.
Также Новини.LIVE писали, что, данным Укргидрометцентра, 16 октября в Украине будет преимущественно облачно с прояснениями. На крайнем юге страны возможен умеренный дождь. В западных областях — без осадков.
Читайте Новини.LIVE!