Прогноз погоды в Украине на завтра 17 октября от Наталки Диденко

Первый снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 17 октября, будет отличаться температурными качелями — от -4 °C ночью до +16 °C днем. К ночным заморозкам уже следует готовиться жителям большей части страны.

Об этом сообщила народная синоптика Наталья Диденко в Telegram в среду, 16 октября.

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Антициклон Werner. Фото: Наталья Диденко

Погода в Украине завтра 17 октября

Антициклон Werner завтра позволит беспрепятственно проникать в Украину холодному воздуху арктического происхождения. Как отметила синоптик Наталка Диденко, в ближайшую ночь в большинстве областей Украины ожидаются заморозки 0...-4 °C.

Днем 17 октября ожидается +8...+11 °C, на юге и западе Украины +11...+14 °C, в Закарпатье и Крыму до +16 °C.

Небольшие дожди 17 октября возможны только в восточных областях Украины, на остальной территории — без осадков.

Погода в Киеве завтра 17 октября

В Киеве в ближайшую ночь температура воздуха упадет до +2...+5 °C, в окрестностях столицы — заморозки. Завтра днем воздух прогреется до +9 °C. Осадки маловероятны.

Прогноз Наталки Диденко на 17 октября. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозу Львовского регионального центра по гидрометеорологии, 17 октября во Львове и области будет прохладно. Дождей синоптики не прогнозируют, а ночью ожидаются сильные заморозки.

Также Новини.LIVE писали, что, данным Укргидрометцентра, 16 октября в Украине будет преимущественно облачно с прояснениями. На крайнем юге страны возможен умеренный дождь. В западных областях — без осадков.