Прогноз погоды в Украине на завтра 17 октября от Укргидрометцентра

Люди гуляют в ветреную погоду. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

В четверг, 17 октября, Украину ожидает преимущественно прохладная осенняя погода. На большей части территории ожидается переменная облачность.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 17 октября

17 октября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. На юге, востоке, Днепропетровщине, а ночью также в Черкасской и Кировоградской областях возможны небольшие дожди. На остальной территории без осадков.

В западных, Житомирской и Винницкой областях ночью и утром прогнозируется местами туман. Ветер северный, северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью: на западе, Житомирской и Винницкой областях ожидаются сильные заморозки до -3 °C. На севере +1...+6 °C, а на почве возможны заморозки до -3 °C. В центральных и южных областях ночью +3...+8 °C. Днем температура в Украине будет колебаться от +7 до +12 °C, а в Закарпатье — до +15 °C.

Прогноз погоды в Украине на 17 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 17 октября

Завтра в Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями. Осадки не прогнозируются. Северный ветер усилится до 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +1…+6 °C, днем столбики термометров поднимутся до +7…+12 °C. В Киеве ночью будет +3…+5 °C, днем около +10 °C.

Прогноз погоды в Украине на 17 октября. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасности

В ночь на 17 октября в западных регионах Житомирской и Винницкой областях ожидаются сильные заморозки 0...+3 °C. Согласно прогнозу, 18-19 октября холодная волна распространится на западные, северные и центральные области, а 19 октября коснется и южных регионов. Синоптики объявили ІІ уровень опасности.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, по прогнозу Львовского регионального центра гидрометеорологии, 17 октября во Львове и области будет прохладно. Дожди синоптики не прогнозируют, а ночью ожидаются сильные заморозки.

Также мы писали, что, по данным Укргидрометцентра, 16 октября в Украине будет преимущественно облачно с прояснениями. На крайнем юге страны возможен умеренный дождь. В западных областях без осадков.