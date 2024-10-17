Прогноз погоды в Украине на завтра 18 октября от Наталки Диденко

Иней на траве. Фото: Freepick

В Украине в пятницу, 18 октября, ожидаются заморозки в большинстве регионов и дожди на востоке страны. Потепление придет уже в ближайшее время.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Погода в Украине 18 октября

Диденко отметила, что завтра над Украиной ожидается антициклон, который приведет к заморозкам по всем регионам.

"Разве что восток и юго-восток воздержатся от "минусов" из-за облачности, которую забросит от вторичных атмосферных фронтов", — отметила синоптик.

Движение антициклона 18 октября. Фото: Диденко

Холодная погода в течение дня ожидается на востоке — температура воздуха будет от +7...+9°С, максимальные показатели в областях составят +11°С.

По данным синоптика, на юге и западе ожидается +10...+13°С, в Закарпатье температура повысится до +16°С.

Также завтра возможны дожди в восточных областях, в Днепре и районах, а также местами в Запорожье.

"Большая часть Украины будет принадлежать сухой антициклонической погоде", — отметила Диденко.

Температура воздуха 18 октября. Фото: метеопрог

Погода в Киеве 18 октября

В Киеве в пятницу, 18 октября, ожидается сухая холодная погода. Ночью температура воздуха снизится до +1…+3°С, в окрестностях столицы будут заморозки. Днем столбики термометров повысятся до +9 °С.

Диденко порадовала украинцев, заявив, что с 21 октября в большинстве областей Украины ожидается отличная октябрьская погода с температурой от +13...+17°С.

Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Мы сообщали, что в Украину в ближайшие дни вернется теплая погода. До 20 октября еще продлятся ночные заморозки, а затем температура воздуха "подпрыгнет" до +17 °C.

Напомним, зима в этом году будет менее суровой, с преимущественно теплыми днями. Однако в Украине возможны короткие периоды похолодания.