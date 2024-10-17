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Синоптики попередили, в які регіони завтра прийдуть заморозки

17 жовтня 2024 21:16
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні у п'ятницю 18 жовтня від синоптиків
Люди гуляють в холодну погоду. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

У п'ятницю, 18 жовтня, Україну очікує мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 18 жовтня від Укргідрометцентру

У четвер, 18 жовтня, в Україні очікується змінна хмарність і переважно суха погода. Легкий дощ можливий лише в східних регіонах, а також у Дніпропетровській області, Криму та Приазов'ї. Вночі та вранці на заході країни, а також у Житомирській та Вінницькій областях спостерігатиметься місцями туман.

Температура вночі в західних, північних та центральних областях (крім Дніпропетровщини) знизиться до 0...+3 °C із заморозками в повітрі, тоді як на решті території буде +3...+8 °C. На поверхні ґрунту в Одеській та Миколаївській областях можливі заморозки. Вдень температура коливатиметься в межах +7...+12 °C, а на Закарпатті досягне +15 °C.

Вітер північно-східний, в західних областях — південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 18 жовтня. Фото: Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на 18 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 18 жовтня від Наталки Діденко

Синоптик Наталія Діденко зазначила, що в Україні в п'ятницю, 18 жовтня, прогнозують заморозки в більшості областей, а також дощі на сході. Проте вже найближчим часом очікується потеплішання.

Синоптик Діденко повідомила, що завтра над Україною пануватиме антициклон, який призведе до заморозків у всіх регіонах.

"Хіба що схід та південний схід втримаються від "мінусів" через хмарність, яку закине від вторинних атмосферних фронтів", — зазначила вона.

Найнижчі температури вдень спостерігатимуться на сході — від +7 до +9 °С, тоді як максимальні показники в областях сягатимуть +11 °С.

За словами синоптика, на півдні та заході температура коливатиметься від +10 до +13 °С, а в Закарпатті підвищиться до +16 °С.

Дощі можливі в східних областях, у Дніпрі та прилеглих районах, а також місцями в Запоріжжі.

"Більша частина України належатиме сухій антициклонічній погоді", — додала Діденко.

Температурна карта. Фото: Метеопост
Температурна карта. Фото: Метеопост

Погода в Україні 18 жовтня від Ігоря Кібальчича

Синоптик Ігор Кібальчич заявив, що у п'ятницю, 18 жовтня, на всій території України пануватиме антициклон, що забезпечить малохмарну погоду без опадів. Лише на крайньому сході та в окремих районах Криму очікуються незначні дощі. Вночі та вранці можливі тумани. Вітер буде змінного напрямку зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +2 до +7 °С, а вдень – від +8 до +13 °С. У західних та північних областях вночі можливі заморозки до -3 °С.

Нагадаємо, у Львові та Львівській області 18 жовтня буде мінлива хмарність. Вночі очікуються сильні заморозки до -5°C.

За прогнозами синоптика Наталки Діденко,18 жовтня очікуються заморозки у більшості регіонів, а також дощі на сході країни. Над Україною очікується антициклон.

Також Діденко назвала точну дату, коли до України повернеться тепло

Україна Укргідрометцентр погода погода в Україні Наталка Діденко синоптик

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