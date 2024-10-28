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Синоптики предупредили украинцев об опасной погоде завтра

28 октября 2024 20:20
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра 29 октября
Туманная погода. Фото: Новини.LIVE//Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

Во вторник, 29 октября, Украину ожидает переменная облачность. Существенных осадков не предполагается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 29 октября от Укргидрометцентра

29 октября в Украине будет наблюдаться переменная облачность. Осадков не предполагается, однако на крайнем западе страны днем возможен небольшой дождь. В западных, восточных областях и в Приазовье ночью и утром следует ожидать туман.

Ветер северо-западный, в западных областях юго-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...+7°C, в южной части — +6...+11°C. В течение дня температура поднимется до +9...+14 °C, а в Закарпатье, Одесчине и Крыму может достигать +18 °C.

Прогноз погоды в Украине на 29 октября. Фото: Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине на 29 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 29 октября от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 29 октября дожди возможны только в западных областях, в то время как на остальной территории будет сухая погода. Однако украинцев ждут туманы.

Температура воздуха остается комфортной: днем столбики термометров будут колебаться между +10 °C и +16 °C. Однако на Волыни, Ровенщине, Черниговщине и Сумской области возможны более низкие показатели — +9 °C до +11 °C.

В Киеве, как и в большинстве регионов, обойдется без осадков: ночью температура составит +6…+8 °C, а днем прогреется до +11…+13 °C.

Температурная карта. Фото: Метеопост
Температурная карта. Фото: Метеопост

Погода в Украине 29 октября от Игоря Кибальчича

Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что 29 октября в Украине будет преимущественно сухая погода. Только на западе, в частности, в Закарпатье, возможны небольшие дожди, которые пройдут в течение дня.

Ветер будет северо-западного направления, со скоростью 5-10 м/с. Температурные показатели ночью будут колебаться в пределах +5…+10 °С, а днем ожидается +12…+17 °С. В западных регионах температура будет несколько ниже от +8 °С до +11 °С.

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко , 29 октября ожидается дождливая погода в западных областях. Температура воздуха будет колебаться в пределах +10...+16°C.

Ранее Новини.LIVE писали, что нынешняя зима в Украине будет менее суровой, с преимущественно теплыми днями. Однако кратковременных похолоданий не миновать.

Укргидрометцентр погода прогноз погоды погода в Украине синоптик

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