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Синоптики попередили українців про небезпечну погоду завтра

28 жовтня 2024 20:20
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 29 жовтня
Туманна погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

У вівторок, 29 жовтня, Україну очікує мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 29 жовтня від Укргідрометцентру

29 жовтня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Опадів не передбачається, однак на крайньому заході країни вдень можливий невеликий дощ. У західних, східних областях і Приазов'ї вночі та вранці слід очікувати туман.

Вітер північно-західний, в західних областях — південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2...+7 °C, у південній частині — +6...+11 °C. Протягом дня температура підніметься до +9...+14 °C, а на Закарпатті, Одещині та в Криму може досягати +18 °C.

Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня. Фото: Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 29 жовтня від Наталки Діденко

Синоптик Наталія Діденко зазначила, що 29 жовтня дощі можливі лише в західних областях, тоді як на решті території пануватиме суха погода. Однак на  українців чекають тумани.

Температура повітря залишиться комфортною: вдень стовпчики термометрів коливатимуться між +10 °C та +16 °C. Однак на Волині, Рівненщині, Чернігівщині та Сумщині можливі більш низькі показники — +9 °C до +11°C.

У Києві, як і в більшості регіонів, обійдеться без опадів: вночі температура становитиме +6...+8 °C, а вдень прогріється до +11...+13 °C.

Температурна карта. Фото: Метеопост
Температурна карта. Фото: Метеопост

Погода в Україні 29 жовтня від Ігоря Кібальчича

Синоптик Ігор Кібальчич заявив, що 29 жовтня в Україні буде переважно суха погода. Лише на заході, зокрема в Закарпатті, можливі невеликі дощі, які пройдуть впродовж дня.

Вітер буде північно-західного напрямку, із швидкістю 5-10 м/с. Температурні показники вночі коливатимуться в межах +5…+10 °С, а вдень очікується +12…+17 °С. У західних регіонах температура буде дещо нижчою, від +8 °С до +11 °С.

Нагадаємо, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 29 жовтня очікується дощова погода у західних областях. Температура повітря коливатиметься у межах +10...+16 °C.

Раніше Новини.LIVE писали, що цьогорічна зима в Україні буде менш суворою, з переважно теплими днями. Проте короткочасних похолодань не оминути.

Укргідрометцентр погода прогноз погоди погода в Україні синоптик

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Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

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