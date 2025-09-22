Погода в Украине 23 сентября — что прогнозируют

Люди идут по городу под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во вторник, 23 сентября, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Кроме того, в некоторых регионах пройдут дожди.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине на 23 сентября

По прогнозам Укргидрометцентра, во вторник, 23 сентября, по всей территории Украины ожидается переменная облачность.

В целом в большинстве регионов вторник пройдет без осадков, однако на крайнем западе страны днем местами небольшой дождь.

Погода в Украине на 23 сентября. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Завтра, 23 сентября, ветер юго-западный, в западных областях с переходом на северо-западный, в пределах 5-10 м/с.

Во вторник температура ночью — +10...+15 °C. Днем ожидается довольно теплая погода — +22...+27 °C. На Волыни, Ривненщине и Львовщине — +16...+21 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Напомним, что недавно синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в течение недели с 22 по 28 сентября.

Ранее синоптики информировали, когда в Украине возможны первые заморозки.