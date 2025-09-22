Погода в Україні 23 вересня — що прогнозують

Люди йдуть містом під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 23 вересня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Крім того, у деяких регіонах пройдуть дощі.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні на 23 вересня

За прогнозами Укргідрометцентру, у вівторок, 23 вересня, по всій території України очікується мінлива хмарність.

Загалом в більшості регіонів вівторок мине без опадів, однак на крайньому заході країни вдень місцями невеликий дощ.

Погода в Україні на 23 вересня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Завтра, 23 вересня, вітер південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний, у межах 5-10 м/с.

У вівторок температура вночі — +10...+15 °C. Вдень очікується доволі тепла погода — +22...+27 °C. На Волині, Рівненщині та Львівщині — +16...+21 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом тижня 22 до 28 вересня.

Раніше синоптики інформували, коли в Україні можливі перші заморозки.