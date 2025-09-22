Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Синоптики попередили про різку зміну погоди — де очікувати дощі

Синоптики попередили про різку зміну погоди — де очікувати дощі

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 17:35
Погода в Україні 23 вересня — що прогнозують
Люди йдуть містом під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 23 вересня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Крім того, у деяких регіонах пройдуть дощі.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні на 23 вересня

За прогнозами Укргідрометцентру, у вівторок, 23 вересня, по всій території України очікується мінлива хмарність.

Загалом в більшості регіонів вівторок мине без опадів, однак на крайньому заході країни вдень місцями невеликий дощ.

Погода в Україні 23 вересня
Погода в Україні на 23 вересня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Завтра, 23 вересня, вітер південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний, у межах 5-10 м/с.

У вівторок температура вночі — +10...+15 °C. Вдень очікується доволі тепла погода — +22...+27 °C. На Волині, Рівненщині та Львівщині —  +16...+21 °C.

Погода в Україні 23 вересня
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом тижня 22 до 28 вересня.

Раніше синоптики інформували, коли в Україні можливі перші заморозки.

Укргідрометцентр осінь синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації