Погода в Украине на 25 октября — прогноз от Укргидрометцентра

В субботу, 25 октября, атмосферный фронт, который поступит из Западной Европы и быстро будет перемещаться в восточном направлении, обусловит в большинстве областей обильные дожди. Кроме того, будут сильные порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода на 25 октября

Синоптики рассказали, что ближайшей ночью будут умеренные дожди. Однако в большинстве северных, центральных и южных областях будут грозы. Днем осадки ожидаются в северных и восточных регионах. Кроме того, завтра будет преимущественно западный ветер с порывами 7-12 м/с, однако ночью на Левобережье, а днем в Карпатах порывы вырастут до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6...+11 °C, а в западных областях +2...+7 °C. Днем столбики термометров будут показывать +8...+13 °C, на юге страны до +17 °C. В Карпатах ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков; температура ночью около 0 °C, днем +2...+7 °C.

Синоптики объявили І уровень опасности 25 октября

Синоптики предупредили, что ночью 25 октября в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях будут значительные дожди. А в Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидаются грозы.

Из-за этого объявили І уровень опасности (желтый).

