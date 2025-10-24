Погода сегодня, 24 октября, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Женщина с зонтом во время сильного ветра. Фото иллюстративное: eveningtelegraph.co.uk

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 24 октября, дали синоптики. Не обойдется без дождей, гроз и шквалов.

Об этом в четверг, 23 октября сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 24 октября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью дожди пройдут на крайнем западе. Днем на Правобережье предполагаются умеренные дожди, а на Закарпатье, Прикарпатье, Житомирщине, Виннитчине и Одесчине — значительные. В большинстве южных регионов днем местами будут грозы. На остальной территории преимущественно без осадков.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но днем на Правобережье его порывы достигнут 15–20 м/с, а на высокогорье Карпат — до 25 м/с (I, желтый, уровень опасности).

Карта "Метеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

Несмотря на порывистый ветер, по всей территории Украины потеплеет. Ночью температура будет в пределах +6...+11 °С, в восточных и Сумской областях — +1...+6 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +11...+16 °С, на юге — даже до +19 °С. Самой низкой будет температура в Карпатах: ночью и днем всего +4...+9 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно. Вечером пройдет дождь. Ветер с юго-востока будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но днем его порывы достигнут 15–20 м/с (I, желтый, уровень опасности). Ночью столбики термометров в Киеве снизятся до +8...+10 °С, а на Киевщине — до +6...+11 °С. Днем в столице потеплеет до +13...+15 °С, а в области — до +11...+16 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 24 октября в Украине будут дожди, а ветер усилится до штормовых значений. Без существенных осадков будет разве что в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях и в Запорожье.

В течение дня воздух прогреется до +12...+17 °С, на юге — до +16...+19 °С. Снижение температуры до +9...+12 °С ожидается только на крайнем западе Украины: на Львовщине, Ивано-Франковщине и Закарпатье.

В Киеве вечером возможен дождь. Порывы юго-восточного ветра достигнут 12–15 м/с. Несмотря на это, температура будет достаточно высокой: ночью +10 °С, а днем до +15 °С.

Напомним, в Одессе 23 октября объявляли штормовое предупреждение. Причиной стал туман, из-за которого видимость составляла всего 200–500 метров.

Ранее Наталья Диденко предупредила, что к Украине приближается атмосферный фронт с северо-запада. Он принесет дожди и усиление ветра.