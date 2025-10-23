Прогноз погоды в Украине на завтра, 24 октября, от Наталки Диденко

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 24 октября, ожидается с дождями. Приближается атмосферный фронт с северо-запада, который связан с циклоном с центром вблизи Дании.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Погода в Украине 24 октября

Синоптик отметила, что дожди будут перемещаться вместе с атмосферным фронтом, то есть постепенно.

Атмосферный фронт. Фото: t.me/PohodaNatalka

Осадки сначала появятся в западных областях, а затем — на юге, в центральных и северных областях. В то же время восточная часть, Сумщина, Полтавщина, Запорожье и Днепропетровщина удержатся от существенных дождей, но будет облачность.

Кроме того, завтра прогнозируется сильный юго-восточный ветер.

Температура воздуха в течение дня ожидается +12...+17 °С, на юге местами +16...+19 °С. На крайнем западе Украины будет холоднее — +9...+12 °С.

Погода в Киеве 24 октября

В столице завтра дождь более вероятен вечером. Диденко отметила, что юго-восточный ветер будет сообщать о приближении атмосферного фронта, поскольку порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в Киеве ночью до +10 °С, а днем до +15 °С.

Пост Диденко. Фото: скриншот

