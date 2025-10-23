Прогноз погоды в Украине на завтра, 24 октября, от Наталки Диденко

В Украину идет фронт — Диденко сказала, где завтра будут дожди
Погода в Украине завтра, 24 октября, ожидается с дождями. Приближается атмосферный фронт с северо-запада, который связан с циклоном с центром вблизи Дании.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
Погода в Украине 24 октября
Синоптик отметила, что дожди будут перемещаться вместе с атмосферным фронтом, то есть постепенно.
Осадки сначала появятся в западных областях, а затем — на юге, в центральных и северных областях. В то же время восточная часть, Сумщина, Полтавщина, Запорожье и Днепропетровщина удержатся от существенных дождей, но будет облачность.
Кроме того, завтра прогнозируется сильный юго-восточный ветер.
Температура воздуха в течение дня ожидается +12...+17 °С, на юге местами +16...+19 °С. На крайнем западе Украины будет холоднее — +9...+12 °С.
Погода в Киеве 24 октября
В столице завтра дождь более вероятен вечером. Диденко отметила, что юго-восточный ветер будет сообщать о приближении атмосферного фронта, поскольку порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха в Киеве ночью до +10 °С, а днем до +15 °С.
Напомним, 23 октября в Одессе объявили штормовое предупреждение из-за тумана. Кроме того, синоптики предупредили о порывах ветра.
Ранее народный синоптик Владимир Деркач рассказал, чего ожидать от погоды в Украине в течение ноября.
