Прогноз погоди в Україні на завтра 24 жовтня від Наталки Діденко

До України йде фронт — Діденко сказала, де завтра будуть дощі
Погода в Україні завтра, 24 жовтня, очікується з дощами. Наближається атмосферний фронт із північного заходу, який повʼязаний із циклоном з центром поблизу Данії.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
Погода в Україні 24 жовтня
Синоптик зазначила, що дощі будуть переміщуватися разом із атмосферним фронтом, тобто поступово.
Опади спочатку зʼявляться у західних областях, а потім — на півдні, у центральних та північних областях. Водночас східна частина, Сумщина, Полтавщина, Запоріжжя та Дніпропетровщина втримаються від істотних дощів, але буде хмарність.
Крім того, завтра прогнозується сильний південно-східний вітер.
Температура повітря протягом дня очікується +12...+17 °С, на півдні місцями +16...+19 °С. На крайньому заході України буде холодніше — +9...+12 °С.
Погода в Києві 24 жовтня
У столиці завтра дощ більш ймовірний ввечері. Діденко зазначила, що південно-східний вітер сповіщатиме про наближення атмосферного фронту, оскільки пориви досягатимуть 15-20 метрів на секунду.
Температура повітря в Києві вночі до +10 °С, а вдень до +15 °С.
Нагадаємо, 23 жовтня в Одесі оголосили штормове попередження через туман. Крім того, синоптики попередили про пориви вітру.
Раніше народний синоптик Володимир Деркач розповів, чого очікувати від погоди в Україні упродовж листопада.
