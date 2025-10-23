Відео
Україна
До України йде фронт — Діденко сказала, де завтра будуть дощі

До України йде фронт — Діденко сказала, де завтра будуть дощі

Дата публікації: 23 жовтня 2025 17:01
Оновлено: 17:01
Прогноз погоди в Україні на завтра 24 жовтня від Наталки Діденко
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 24 жовтня, очікується з дощами. Наближається атмосферний фронт із північного заходу, який повʼязаний із циклоном з центром поблизу Данії.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

Читайте також:

Погода в Україні 24 жовтня

Синоптик зазначила, що дощі будуть переміщуватися разом із атмосферним фронтом, тобто поступово.

Погода в Україні 24 жовтня
Атмосферний фронт. Фото: t.me/PohodaNatalka

Опади спочатку зʼявляться у західних областях, а потім — на півдні, у центральних та північних областях. Водночас східна частина, Сумщина, Полтавщина, Запоріжжя та Дніпропетровщина втримаються від істотних дощів, але буде хмарність.

Крім того, завтра прогнозується сильний південно-східний вітер. 

Температура повітря протягом дня очікується +12...+17 °С, на півдні місцями +16...+19 °С. На крайньому заході України буде холодніше — +9...+12 °С.

Погода в Києві 24 жовтня

У столиці завтра дощ більш ймовірний ввечері. Діденко зазначила, що південно-східний вітер сповіщатиме про наближення атмосферного фронту, оскільки пориви досягатимуть 15-20 метрів на секунду.

Температура повітря в Києві вночі до +10 °С, а вдень до +15 °С.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 жовтня в Одесі оголосили штормове попередження через туман. Крім того, синоптики попередили про пориви вітру.

Раніше народний синоптик Володимир Деркач розповів, чого очікувати від погоди в Україні упродовж листопада.

погода Наталка Діденко дощ прогноз погоди опади погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
