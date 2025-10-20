Прогноз погоди на листопад - якою буде погода у листопаді

Дівчина гуляє у парку. Фото ілюстративне: pixabay

Листопадівська погода в Україні має порадувати жителів країни більше, ніж нинішній жовтень. Хоч листопад і вважається передзимовим місяцем, він обіцяє частіше сонячні дні та приємнішу температуру.

Про це повідомив народний синоптик Володимир Деркач у Telegraf.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди на листопад

Початок листопада фактично продовжить "бабине літо", тішачи українців сонячною погодою. За прогнозами Деркача, очікується не лише ясне небо, а й відчутне тепло: денна температура по більшій частині країни підійматиметься до +11 °C, а вночі стовпчики термометрів не опускатимуться нижче нуля.

Аномально тепла для листопада погода протримається до третьої декади місяця. У другій декаді поступово почне падати температура — вдень очікується близько +5 °C. Справжнє похолодання настане з третьої декади: вночі термометри покажуть -3…-1 °C, і на землю почне випадати перший сніг. Проте вдень через невеликий "плюс" він швидко танутиме, тож стійкого снігового покриву варто чекати не раніше грудня.

Теплий початок листопада стане логічним продовженням довгоочікуваного "бабиного літа", яке синоптики прогнозували ще наприкінці жовтня. Поступове потепління в Україні почнеться з 24 жовтня, а найбільше сонця очікується з 27 по 31 жовтня.

У цей період на більшій частині країни пануватиме комфортне осіннє тепло — +13…+18 °C, а на півдні та в Закарпатті температура може сягати +22 °C. Саме така погода плавно перейде у листопад, передаючи свої теплі тенденції новому місяцю.

Нагадаємо, що на горі Піп Іван випав сніг та вдарив сильний мороз — температура опустилася до -8 °C.

Раніше ми також інформували, що на гірськолижному курорті Буковель посеред жовтня випав сніг — територію курорту засипало білим покривом.