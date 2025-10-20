Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Аномальное тепло или снег — какой будет погода в ноябре

Аномальное тепло или снег — какой будет погода в ноябре

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 17:17
обновлено: 17:40
Прогноз погоды на ноябрь - какой будет погода в ноябре
Девушка гуляет в парке. Фото иллюстративное: pixabay

Ноябрьская погода в Украине должна порадовать жителей страны больше, чем нынешний октябрь. Хоть ноябрь и считается предзимним месяцем, он обещает чаще солнечные дни и более приятную температуру.

Об этом сообщил народный синоптик Владимир Деркач в Telegraf.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на ноябрь

Начало ноября фактически продолжит "бабье лето", радуя украинцев солнечной погодой. По прогнозам Деркача, ожидается не только ясное небо, но и ощутимое тепло: дневная температура по большей части страны будет подниматься до +11 °C, а ночью столбики термометров не будут опускаться ниже нуля.

Аномально теплая для ноября погода продержится до третьей декады месяца. Во второй декаде постепенно начнет падать температура — днем ожидается около +5 °C. Настоящее похолодание наступит с третьей декады: ночью термометры покажут -3...-1 °C, и на землю начнет падать первый снег. Однако днем из-за небольшого "плюса" он будет быстро таять, поэтому устойчивого снежного покрова стоит ждать не раньше декабря.

Теплое начало ноября станет логическим продолжением долгожданного "бабьего лета", которое синоптики прогнозировали еще в конце октября. Постепенное потепление в Украине началось с 24 октября, а больше всего солнца ожидается с 27 по 31 октября.

В этот период на большей части страны будет царить комфортное осеннее тепло — +13...+18 °C, а на юге и в Закарпатье температура может достигать +22 °C. Именно такая погода плавно перейдет в ноябрь, передавая свои теплые тенденции новому месяцу.

Напомним, что на горе Поп Иван выпал снег и ударил сильный мороз — температура опустилась до -8 °C.

Ранее мы также информировали, что на горнолыжном курорте Буковель посреди октября выпал снег — территорию курорта засыпало белым покровом.

погода ноябрь прогноз погоды погода в Украине бабье лето
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации