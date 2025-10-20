Прогноз погоды на ноябрь - какой будет погода в ноябре

Аномальное тепло или снег — какой будет погода в ноябре
Ноябрьская погода в Украине должна порадовать жителей страны больше, чем нынешний октябрь. Хоть ноябрь и считается предзимним месяцем, он обещает чаще солнечные дни и более приятную температуру.
Об этом сообщил народный синоптик Владимир Деркач в Telegraf.
Прогноз погоды на ноябрь
Начало ноября фактически продолжит "бабье лето", радуя украинцев солнечной погодой. По прогнозам Деркача, ожидается не только ясное небо, но и ощутимое тепло: дневная температура по большей части страны будет подниматься до +11 °C, а ночью столбики термометров не будут опускаться ниже нуля.
Аномально теплая для ноября погода продержится до третьей декады месяца. Во второй декаде постепенно начнет падать температура — днем ожидается около +5 °C. Настоящее похолодание наступит с третьей декады: ночью термометры покажут -3...-1 °C, и на землю начнет падать первый снег. Однако днем из-за небольшого "плюса" он будет быстро таять, поэтому устойчивого снежного покрова стоит ждать не раньше декабря.
Теплое начало ноября станет логическим продолжением долгожданного "бабьего лета", которое синоптики прогнозировали еще в конце октября. Постепенное потепление в Украине началось с 24 октября, а больше всего солнца ожидается с 27 по 31 октября.
В этот период на большей части страны будет царить комфортное осеннее тепло — +13...+18 °C, а на юге и в Закарпатье температура может достигать +22 °C. Именно такая погода плавно перейдет в ноябрь, передавая свои теплые тенденции новому месяцу.
Напомним, что на горе Поп Иван выпал снег и ударил сильный мороз — температура опустилась до -8 °C.
Ранее мы также информировали, что на горнолыжном курорте Буковель посреди октября выпал снег — территорию курорта засыпало белым покровом.
Читайте Новини.LIVE!