Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Шквальний вітер і грози — яка погода буде в Україні сьогодні

Шквальний вітер і грози — яка погода буде в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 06:25
Оновлено: 18:37
Погода сьогодні, 24 жовтня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Жінка з парасолькою під час сильного вітру. Фото ілюстративне: eveningtelegraph.co.uk

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 24 жовтня, надали синоптики. Не обійдеться без дощів, гроз і шквалів.

Про це в четвер, 23 жовтня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 24 жовтня

Погода в Україні 24 жовтня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі дощі пройдуть на крайньому заході. Удень на Правобережжі передбачаються помірні дощі, а на Закарпатті, Прикарпатті, Житомирщині, Вінниччині та Одещині — значні. У більшості південних регіонів удень місцями будуть грози. На решті території переважно без опадів.

Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але вдень на Правобережжі його пориви сягнуть 15–20 м/с, а на високогір'ї Карпат — до 25 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності).

Метеорологічні явища в Україні 24 жовтня 2025 року
Карта "Метеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

Попри поривчастий вітер, по всій території України потеплішає. Уночі температура буде в межах +6...+11 °С, у східних і Сумській областях — +1...+6 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +11...+16 °С, на півдні — навіть до +19 °С. Найнижчою буде температура в Карпатах: уночі та вдень лише +4...+9 °С.

Температури в Україні 24 жовтня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно. Увечері пройде дощ. Вітер з південного сходу дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але вдень його пориви сягнуть 15–20 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності). Уночі стовпчики термометрів у Києві знизяться до +8...+10 °С, а на Київщині — до +6...+11 °С. Удень у столиці потеплішає до +13...+15 °С, а в області — до +11...+16 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 24 жовтня в Україні будуть дощі, а вітер посилиться до штормових значень. Без істотних опадів буде хіба що у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях і в Запоріжжі.

Упродовж дня повітря прогріється до +12...+17 °С, на півдні — до +16...+19 °С. Зниження температури до +9...+12 °С очікується лише на крайньому заході України: на Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті.

У Києві ввечері можливий дощ. Пориви південно-східного вітру сягнуть 12–15 м/с. Попри це, температура буде досить високою: уночі +10 °С, а вдень до +15 °С.

Нагадаємо, в Одесі 23 жовтня оголошували штормове попередження. Причиною став туман, через який видимість становила лише 200–500 метрів.

Раніше Наталка Діденко попередила, що до України наближається атмосферний фронт із північного заходу. Він принесе дощі та посилення вітру.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації