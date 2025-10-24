Погода сьогодні, 24 жовтня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Жінка з парасолькою під час сильного вітру. Фото ілюстративне: eveningtelegraph.co.uk

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 24 жовтня, надали синоптики. Не обійдеться без дощів, гроз і шквалів.

Про це в четвер, 23 жовтня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 24 жовтня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі дощі пройдуть на крайньому заході. Удень на Правобережжі передбачаються помірні дощі, а на Закарпатті, Прикарпатті, Житомирщині, Вінниччині та Одещині — значні. У більшості південних регіонів удень місцями будуть грози. На решті території переважно без опадів.

Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але вдень на Правобережжі його пориви сягнуть 15–20 м/с, а на високогір'ї Карпат — до 25 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності).

Карта "Метеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

Попри поривчастий вітер, по всій території України потеплішає. Уночі температура буде в межах +6...+11 °С, у східних і Сумській областях — +1...+6 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +11...+16 °С, на півдні — навіть до +19 °С. Найнижчою буде температура в Карпатах: уночі та вдень лише +4...+9 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно. Увечері пройде дощ. Вітер з південного сходу дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але вдень його пориви сягнуть 15–20 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності). Уночі стовпчики термометрів у Києві знизяться до +8...+10 °С, а на Київщині — до +6...+11 °С. Удень у столиці потеплішає до +13...+15 °С, а в області — до +11...+16 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 24 жовтня в Україні будуть дощі, а вітер посилиться до штормових значень. Без істотних опадів буде хіба що у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях і в Запоріжжі.

Упродовж дня повітря прогріється до +12...+17 °С, на півдні — до +16...+19 °С. Зниження температури до +9...+12 °С очікується лише на крайньому заході України: на Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті.

У Києві ввечері можливий дощ. Пориви південно-східного вітру сягнуть 12–15 м/с. Попри це, температура буде досить високою: уночі +10 °С, а вдень до +15 °С.

Нагадаємо, в Одесі 23 жовтня оголошували штормове попередження. Причиною став туман, через який видимість становила лише 200–500 метрів.

Раніше Наталка Діденко попередила, що до України наближається атмосферний фронт із північного заходу. Він принесе дощі та посилення вітру.