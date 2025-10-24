Відео
Синоптики попередили про грози і вітер завтра — де буде негода

Синоптики попередили про грози і вітер завтра — де буде негода

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 19:01
Оновлено: 19:01
Погода в Україні на 25 жовтня — прогноз від Укргідрометцентру
Сильний дощ. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 25 жовтня, атмосферний фронт, що надійде із Західної Європи і швидко переміщуватиметься у східному напрямку, зумовить у більшості областей рясні дощі. Крім того, будуть сильні пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода на 25 жовтня 

Синоптики розповіли, що найближчої ночі будуть помірні дощі. Проте у більшості північних, центральних та південних областях будуть грози. Вдень опади очікуються у північних та східних регіонах. Крім того, завтра буде переважно західний вітер з поривами 7-12 м/с, проте вночі на Лівобережжі, а вдень у Карпатах пориви зростуть до 15-20 м/с.

Погода на 25 жовтня
Прогноз погоди на 25 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +6...+11 °C, а у західних областях +2...+7 °C. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +8...+13 °C, на півдні країни до +17 °C. В Карпатах вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі близько 0 °C, вдень +2...+7 °C.

Синоптики оголосили І рівень небезпеки 25 жовтня

Синоптики попередили, що вночі 25 жовтня в Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях будуть значні дощі. А в Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях очікуються грози. 

Прогноз погоди в Україні 25 жовтня
Попередження про сильні опади 25 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Через це оголосили І рівень небезпеки (жовтий).

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода у листопаді. В останній місяць осені ще будуть теплі дні.

Також ми писали, що 20 жовтня на горі Піп Іван вдарив мороз та випало багато снігу. Стовпчики термометрів показували -8 °C.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
