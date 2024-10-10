Прогноз погоды в Украине на завтра 11 октября от синоптиков

Люди гуляют по улицам Киева. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В пятницу, 11 октября, Украину ожидает переменная облачность. Существенных осадков не предполагается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 11 октября от Укргидрометцентра

В пятницу, 11 октября, в западных регионах Украины, а также в Житомирской и Винницкой областях, прогнозируются дожди. В других регионах осадки не ожидаются.

Ветер ожидается юго-восточный, однако на западе он сменит направление на северо-западный, с силой 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от +9 до +14 °C, но на побережье морей ночная температура может достигать +17 °C. В восточных регионах температура опустится до +5...+10°C.

Днем прогнозируется повышение температуры до +18...+23°C, на юге страны столбики термометров покажут до +26°C. На западе температура будет более холодной – от +13 до +18 °C.

Прогноз погоды в Украине на 11 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 11 октября от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в пятницу, 11 октября, в западную часть Украины придут дожди и ощутимое похолодание. Вечером непогода переместится на Житомирщину, Винницкую, Киевскую и западные районы Черкасской области. Другие области страны будут наслаждаться сухой и теплой погодой. Особенно комфортно будет на юге и в центральных регионах, где температура поднимется до +20…25 °С. На востоке ожидаются несколько более низкие температуры — до +20...+23 °С, а прохладнее всего будет на севере, где термометры покажут +19...+21 °С. В западных регионах ожидается значительное снижение температуры — до +12...+16 °С, но в Черновицкой области и Хмельнитчине будет немного теплее, до +19 °С.

В Киеве в пятницу в течение дня сохраняется сухая погода, но вечером город накроет атмосферный фронт, который принесет небольшие дожди. Уже 12 октября ожидается усиление.

Карта атмосферных фронтов. Фото: Wetterpade

Погода в Украине 10 октября от Игоря Кибальчича

Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в пятницу, 11 октября, ночью в отдельных районах Одесщины и Николаевщины прогнозируются дожди, кое-где сопровождаемые грозами. В дневные часы осадки переместятся в западные области Украины. На остальной территории страны сохранится сухая погода. Ветер в основном юго-восточного направления со скоростью 5-10 м/с, в западных регионах ожидаются более слабые ветры с переменными направлениями, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8…+14 °С, на юге и в Крыму местами повысится до +17 °С. В дневные часы столбики термометров будут показывать +20...+25 °С, по крайней мере – от +13 до +18 °С.

Напомним, в Укргидрометцентре в пятницу, 11 октября, в Украине ожидается переменная облачность . Столбики термометров поднимутся до +26 °С.

Также синоптики спрогнозировали, какой будет зима в 2024-2025 году и готовиться ли украинцам к морозным снежным дням.